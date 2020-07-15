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Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

15 Июл, 2020

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Добавьте громкости своему iPhone!

Не устраивает громкость звучания музыки на iPhone? Решить эту проблему можно без приобретения внешнего динамика. В этой инструкции мы рассказали о специальных настройках iOS, которые позволяют увеличить громкость музыки на любой модели iPhone.

Важно! Сразу же обратим внимание, что увеличить громкость на iPhone данным способом получится только в приложении «Музыка».

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Музыка».

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Шаг 2. Выберите раздел «Ограничение громкости» и убедитесь в том, что на вашем iPhone не включено ограничение уровня громкости. При необходимости отключите переключатель «Ограничение громкости (ЕС)» и установите громкости iPhone на максимум.

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Шаг 3. Вернитесь в предыдущее меню «Музыка» и выберите раздел «Эквалайзер».

Шаг 4. Поставьте флажок на пункте «Поздняя ночь».

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Готово! Сразу после активации эквалайзера вы можете проверять громкость iPhone. Запустите приложение «Музыка» и начните воспроизведение любой песни. Вы определенно заметите, что громкость прилично увеличилась. Для того, чтобы наиболее наглядно оценить увеличение громкости, вы можете перейти в меню «Настройки» → «Музыка» → «Эквалайзер» и убрать настройки эквалайзера прямо во время воспроизведения музыки.

Также уточним, что громкость воспроизведения увеличивается как через динамики, так и при прослушивании музыки с использованием наушников.

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