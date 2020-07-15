Добавьте громкости своему iPhone!

Не устраивает громкость звучания музыки на iPhone? Решить эту проблему можно без приобретения внешнего динамика. В этой инструкции мы рассказали о специальных настройках iOS, которые позволяют увеличить громкость музыки на любой модели iPhone.

Важно! Сразу же обратим внимание, что увеличить громкость на iPhone данным способом получится только в приложении «Музыка».

Как увеличить громкость музыки на любом iPhone

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Музыка».

Шаг 2. Выберите раздел «Ограничение громкости» и убедитесь в том, что на вашем iPhone не включено ограничение уровня громкости. При необходимости отключите переключатель «Ограничение громкости (ЕС)» и установите громкости iPhone на максимум.

Шаг 3. Вернитесь в предыдущее меню «Музыка» и выберите раздел «Эквалайзер».

Шаг 4. Поставьте флажок на пункте «Поздняя ночь».

Готово! Сразу после активации эквалайзера вы можете проверять громкость iPhone. Запустите приложение «Музыка» и начните воспроизведение любой песни. Вы определенно заметите, что громкость прилично увеличилась. Для того, чтобы наиболее наглядно оценить увеличение громкости, вы можете перейти в меню «Настройки» → «Музыка» → «Эквалайзер» и убрать настройки эквалайзера прямо во время воспроизведения музыки.

Также уточним, что громкость воспроизведения увеличивается как через динамики, так и при прослушивании музыки с использованием наушников.

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