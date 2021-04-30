Как увеличить скорость Face ID на iPhone X, XS, 11, 12

Оказывается можно.

У вас один из современных айфонов, которые оснащены лицевым сканером Face ID? Вам кажется, что работает он недостаточно быстро? Что же, можно заставить его работать расторопнее.

Рассказываем как.

1) Открываем «Настройки», далее в меню «Face ID и пароль», вспоминаем код-пароль, вводим.

2) Нажимаем на «Альтернативный внешний вид» и далее «Приступить».

3) Смотрим в камеру, начинаем сканирование лица. Увидели кружок, он работает:? Расположите айфон около груди. Теперь направьте камеру с этого положения себе на лицо под углом. Голову не двигайте, держите прямо. Посмотрите в селфи-камеру глазами, не двигая всю голову. После опустите голову. Крутите головой так, чтобы подбородок касался при вращении груди (если второй подбородок позволяет). Раз? Повторите второй. Всё.

Теперь девайс будет узнавать вас быстрее. Даже тогда, когда вы смотрите на него на ходу или сверху вниз.

Не знали? Скажите спасибо нам, теперь знаете.

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