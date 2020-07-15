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Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами

15 Июл, 2020

Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами

Два эффекта в одном.

Базовые настройки мобильной операционной системы iOS предусматривают активность многих совершенно ненужных обычным пользователям функций. Одна из них относительно сильно влияет на время автономной работы iPhone, а кроме этого, отправляет данные о местоположении пользователя в Apple. О том, что это за функция и как, отключив ее, увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами рассказали в этой инструкции.

Важно! Мы не рекомендуем отключать службы геолокации полностью, даже с благой целью существенно увеличить время автономной работы. Если ваш iPhone будет украден, только при условии включенных служб геолокации и функции “Найти iPhone” вы сможете найти свое устройство.

Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации».

Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами

Шаг 2. Выберите раздел «Системные службы» в самом низу страницы.

Шаг 3. В разделе «Совершенствование продукта» снимите флажки со всех представленных пунктов: «Анализ iPhone», «Маршрутизация и трафик», «Популярное рядом» и «Улучшение карт».

Как увеличить время работы iPhone и запретить Apple следить за вами

Обратите внимание, что возле каждого ранее активного пункта стоял значок закрашенной стрелки. Это означает, что системные функции хотя бы единожды за последние 24 часа определяли вашу геолокацию. И это, разумеется, сказывалось на автономной работе iPhone, а Apple получала информацию о вашем местоположении. Последняя отправлялась компании исключительно в зашифрованном виде. Тем не менее, некоторым людям неприятен сам факт отправки подобных сведений.

После отключения перечисленных параметров, лишние сервисы, которые предназначены для улучшения приложения «Карты», не будут работать. Оставить их включенными можно порекомендовать лишь тем пользователям, которые пользуются штатным картографическим приложением от Apple и хотят, чтобы компания его улучшала.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    15.07.2020 в 19:47

    Анализ айфон настоятельно не рекомендую отключать. Если телефон начнёт глючить вашу сервисную информацию проверят и решат быстро проблему : у меня уже два раза в этом году так была решена проблема.

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