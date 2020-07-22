Как увеличить время работы iPhone, отключив 6 бесполезных функций

Их отсутствие заметит только аккумулятор вашего iPhone.

В iPhone множество полезных и не очень функций. О последних пользователи смартфонов Apple чаще всего даже не вспоминают, просто потому что в этом нет большого смысла. Однако практически все такие функции потребляют ресурсы iPhone, в том числе заряд аккумулятора. В этой инструкции рассказали о шести бесполезных для большинства пользователей функций iPhone, которые нужно выключить для увеличения времени работы смартфона.

Важно! Мы не утверждаем, что все перечисленные ниже функции абсолютно бесполезные. Они являются таковыми для многих пользователей, но далеко не для всех. Поэтому перед тем, как отключать функцию подумайте — не понадобится ли она вам в ближайшее время.

1. Handoff

У вас только один iPhone и больше нет никаких других устройств Apple? Тогда смело выключайте функцию Handoff в меню «Настройки» → «Основные» → Handoff. Эта опция дает возможность владельцам нескольких гаджетов от Apple продолжить начатую на одном устройстве работу на другом устройстве. Отключить функцию также можно и в том случае, если вы попросту не пользуетесь данной возможностью. Отключение Handoff запретит iPhone сканировать пространство вокруг для поиска доступных для совместной работы устройств.

2. AirDrop

На iPhone имеется функция AirDrop, позволяющая быстрым и удобным образом перебрасывать различный контент на другие устройства Apple. Эта возможность действительно удобная, но пользуются ей лишь немногие пользователи, по привычке передавая фото или файлы по электронной почте или через мессенджеры. AirDrop же по умолчанию включена и так же, как и Handoff, занимается сканированием на предмет нахождения других iPhone, iPad или Mac. На это, разумеется, уходят ценные ресурсы аккумулятора. Для отключения AirDrop запустите Пункт управления, зажмите на поле с переключателями Wi-Fi, «Авиарежим», сотовой связи и Bluetooth и нажмите на значок AirDrop. В открывшемся меню выберите «Прием выкл».

3-6. Системные службы геолокации

iPhone использует данные о вашем местоположении для целого ряда функций, как важных, например, «Найти iPhone», так и бесполезных. Последних функций целых четыре штуки! Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» → «Системные службы» и отключите следующие параметры:

«Геолокационная реклама Apple» — iPhone отправляет в Apple данные о вашей геопозиции (в том числе о скорости и направления движения) для предоставления релевантной рекламы.

«Геолокационные предложения» — iPhone собирает данные о геопозиции для улучшения релевантности предложений в поиске Spotlight.

«Геопредупреждения» — iPhone использует данные о вашем местоположении для предоставления географически релевантных предупреждений. Например, напоминаний по месту ( как пользоваться ). Если вы пользуетесь последней функцией, то «Геопредупреждения» следует оставить включенными.

). Если вы пользуетесь последней функцией, то «Геопредупреждения» следует оставить включенными. HomeKit — iPhone использует сведения о вашем местоположении для работы с «умными» устройствами с поддержкой HomeKit. Если вы не пользуетесь таковыми, эту функцию можно смело выключать.

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