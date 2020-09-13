Как узнать из какой страны iPhone
Покупая iPhone с рук необходимо узнать об устройстве максимально полную информацию.
Особенно важно определить из какой страны iPhone, чтобы убедиться в том, что проблем с его дальнейшим использованием не будет. Узнать эту информацию очень просто.
Номер модели iPhone можно узнать либо в параметрах устройства, перейдя в меню Настройки -> Основные -> Об устройстве и посмотрев пункт «Модель», либо на оборотной стороне упаковки (первый способ предпочтительнее).
Номер выглядит следующим образом: XXXXX(YY)/A, где XXXXX — символы, описывающие модель, емкость памяти и цвет корпуса устройства, а YY — страну, для которой гаджет был выпущен. Они-то нам и нужны для того, чтобы определить откуда прибыл данный iPhone.
Примечание: /A — не несущая смысловой нагрузки информация, печатается на коробках.
Полный список аббревиатур и соответствующих им стран:
- AB — ОАЭ, Египет, Иордания, Саудовская Аравия
- AE — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар
- B — Великобритания и Ирландия
- BZ – Бразилия
- С — Канада
- CH — КНР
- CM — Венгрия
- CR — Хорватия
- CS — Словакия, Чехия
- СZ — Чехия
- DN — Австрия, Германия, Нидерланды
- E — Мексика
- EE — Эстония
- FB — Франция, Люксембург
- FD — Австрия, Лихтенштейн и Швейцария
- GB — Греция
- GR — Греция
- HB — Израиль
- HN — Индия
- IP — Португалия, Италия
- J — Япония
- ID — Индонезия
- KH — Южная Корея, КНР
- KN — Дания и Норвегия
- KS — Финляндия и Швеция
- LA — Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Сальвадор, Эквадор
- LE — Аргентина
- LL — США
- LP — Польша
- LТ — Литва
- LV — Латвия
- LZ — Парагвай, Чили, Уругвай
- MG — Венгрия
- MY — Малайзия
- NF — Бельгия, Франция, Люксембург
- PA — Индонезия
- PL — Польша
- PO — Португалия
- PP — Филиппины
- RO — Румыния
- RR — Россия, Молдова
- RS — Россия
- SL — Словакия
- SO — ЮАР
- T — Италия
- TA — Тайвань
- TH — Тайланд
- TU — Турция
- X — Австралия и Новая Зеландия
- Y — Испания
- ZA — Сингапур
- ZP — Гонконг и Макао
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