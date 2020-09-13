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Как узнать из какой страны iPhone

13 Сен, 2020

Как узнать из какой страны iPhone

Покупая iPhone с рук необходимо узнать об устройстве максимально полную информацию.

Особенно важно определить из какой страны iPhone, чтобы убедиться в том, что проблем с его дальнейшим использованием не будет. Узнать эту информацию очень просто.

Из какой страны ваш Айфон

Номер модели iPhone можно узнать либо в параметрах устройства, перейдя в меню Настройки -> Основные -> Об устройстве и посмотрев пункт «Модель», либо на оборотной стороне упаковки (первый способ предпочтительнее).

Номер выглядит следующим образом: XXXXX(YY)/A, где XXXXX — символы, описывающие модель, емкость памяти и цвет корпуса устройства, а YY — страну, для которой гаджет был выпущен. Они-то нам и нужны для того, чтобы определить откуда прибыл данный iPhone.

Примечание: /A — не несущая смысловой нагрузки информация, печатается на коробках.

Полный список аббревиатур и соответствующих им стран:

  • AB — ОАЭ, Египет, Иордания, Саудовская Аравия
  • AE — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар
  • B — Великобритания и Ирландия
  • BZ – Бразилия
  • С — Канада
  • CH — КНР
  • CM — Венгрия
  • CR — Хорватия
  • CS — Словакия, Чехия
  • СZ — Чехия
  • DN — Австрия, Германия, Нидерланды
  • E — Мексика
  • EE — Эстония
  • FB — Франция, Люксембург
  • FD — Австрия, Лихтенштейн и Швейцария
  • GB — Греция
  • GR — Греция
  • HB — Израиль
  • HN — Индия
  • IP — Португалия, Италия
  • J — Япония
  • ID — Индонезия
  • KH — Южная Корея, КНР
  • KN — Дания и Норвегия
  • KS — Финляндия и Швеция
  • LA — Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Сальвадор, Эквадор
  • LE — Аргентина
  • LL — США
  • LP — Польша
  • LТ — Литва
  • LV — Латвия
  • LZ — Парагвай, Чили, Уругвай
  • MG — Венгрия
  • MY — Малайзия
  • NF — Бельгия, Франция, Люксембург
  • PA — Индонезия
  • PL — Польша
  • PO — Португалия
  • PP — Филиппины
  • RO — Румыния
  • RR — Россия, Молдова
  • RS — Россия
  • SL — Словакия
  • SO — ЮАР
  • T — Италия
  • TA — Тайвань
  • TH — Тайланд
  • TU — Турция
  • X — Австралия и Новая Зеландия
  • Y — Испания
  • ZA — Сингапур
  • ZP — Гонконг и Макао

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1 Комментарий

  1. Александр:
    13.09.2020 в 11:13

    У меня из России )

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