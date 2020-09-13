Как узнать из какой страны iPhone

Покупая iPhone с рук необходимо узнать об устройстве максимально полную информацию.

Особенно важно определить из какой страны iPhone, чтобы убедиться в том, что проблем с его дальнейшим использованием не будет. Узнать эту информацию очень просто.

Номер модели iPhone можно узнать либо в параметрах устройства, перейдя в меню Настройки -> Основные -> Об устройстве и посмотрев пункт «Модель», либо на оборотной стороне упаковки (первый способ предпочтительнее).

Номер выглядит следующим образом: XXXXX(YY)/A, где XXXXX — символы, описывающие модель, емкость памяти и цвет корпуса устройства, а YY — страну, для которой гаджет был выпущен. Они-то нам и нужны для того, чтобы определить откуда прибыл данный iPhone.

Примечание: /A — не несущая смысловой нагрузки информация, печатается на коробках.

Полный список аббревиатур и соответствующих им стран:

AB — ОАЭ, Египет, Иордания, Саудовская Аравия

AE — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар

B — Великобритания и Ирландия

BZ – Бразилия

С — Канада

CH — КНР

CM — Венгрия

CR — Хорватия

CS — Словакия, Чехия

СZ — Чехия

DN — Австрия, Германия, Нидерланды

E — Мексика

EE — Эстония

FB — Франция, Люксембург

FD — Австрия, Лихтенштейн и Швейцария

GB — Греция

GR — Греция

HB — Израиль

HN — Индия

IP — Португалия, Италия

J — Япония

ID — Индонезия

KH — Южная Корея, КНР

KN — Дания и Норвегия

KS — Финляндия и Швеция

LA — Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Сальвадор, Эквадор

LE — Аргентина

LL — США

LP — Польша

LТ — Литва

LV — Латвия

LZ — Парагвай, Чили, Уругвай

MG — Венгрия

MY — Малайзия

NF — Бельгия, Франция, Люксембург

PA — Индонезия

PL — Польша

PO — Португалия

PP — Филиппины

RO — Румыния

RR — Россия, Молдова

RS — Россия

SL — Словакия

SO — ЮАР

T — Италия

TA — Тайвань

TH — Тайланд

TU — Турция

X — Австралия и Новая Зеландия

Y — Испания

ZA — Сингапур

ZP — Гонконг и Макао

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