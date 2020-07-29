Полезная информация.

В Сети представлено множество инструкций, которые описывают процесс определения количества циклов перезарядки iPhone и iPad. Однако практически в каждой из подобных статей рассказывается про способ, для использования которого необходим Mac. А ведь это необязательное требование. Узнать количество циклов перезарядки iPhone и iPad, и определить — пора ли думать о замене аккумулятора можно и на компьютере под управлением Windows.

Как узнать количество циклов перезарядки iPhone и iPad

Шаг 1. Загрузите и установите утилиту iTools на компьютер под управлением Windows. Важно! Для правильной работы iTools на компьютере должен быть установлен iTunes, скачать актуальную версию которого можно на официальном сайте Apple.

Шаг 2. Запустите iTools и подключите свой iPhone или iPad к компьютеру при помощи кабеля USB.

Шаг 3. Дождитесь пока устройство определится в программе.

Шаг 4. Нажмите на кнопку с изображением аккумулятора, которая расположена под устройством.

Шаг 5. В графе FullCycle будет представлена информация о количестве циклов перезарядки iPhone или iPad.

Также в открывшемся меню стоит обратить внимание на графы Actual Capacity и Design Capacity. В них указана текущая и заявленная емкость батареи соответственно. Другими словами, Design Capacity — емкость аккумулятора устройства в новом состоянии, а Actual Capacity — емкость, которой располагает iPhone или iPad сейчас.

Вот таким простым образом вы можете определить количество циклов перезарядки вашего iPhone или iPad. В среднем, за 500 циклов заряда, возможности аккумулятора снижаются на 20%. Уже в таком случае можно задумываться о замене батареи на новую.

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