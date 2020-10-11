Как вернуть входящий звонок на весь экран на айфоне с iOS 14

Всё просто.

iOS 14 безусловно прекрасна. И полезных нововведений в ней чуть ли не больше, чем грибов в лесу после дождя. Однако не всем они нравятся. Хочется старого и доброго, привычного. Так, например, с новой звонилкой. Компактный виджет с вызовом безусловно удобен. Но многие привыкли к входящему вызову на весь экран. Ведь так было на айфонах больше десяти лет.

Расскажем, как вернуть звонилку на весь экран на iPhone с установленной iOS 14. Благо это просто.

Открываем «Настройки».

Листаем вниз до пункта «Телефон».

Нажимаем на «Входящие вызовы».

Меняем «Баннер» на «На весь экран».

Всё. Классический интерфейс входящего вызова вернулся.

И, конечно, не забываем заглядывать в другие наши инструкции, посвященные новым функциям и фишкам операционной системы iOS 14:

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