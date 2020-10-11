Как вернуть входящий звонок на весь экран на айфоне с iOS 14
Всё просто.
iOS 14 безусловно прекрасна. И полезных нововведений в ней чуть ли не больше, чем грибов в лесу после дождя. Однако не всем они нравятся. Хочется старого и доброго, привычного. Так, например, с новой звонилкой. Компактный виджет с вызовом безусловно удобен. Но многие привыкли к входящему вызову на весь экран. Ведь так было на айфонах больше десяти лет.
Расскажем, как вернуть звонилку на весь экран на iPhone с установленной iOS 14. Благо это просто.
Открываем «Настройки».
Листаем вниз до пункта «Телефон».
Нажимаем на «Входящие вызовы».
Меняем «Баннер» на «На весь экран».
Всё. Классический интерфейс входящего вызова вернулся.
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