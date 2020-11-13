Как включить режим proRAW в iOS 14.3

Расскажем: как и зачем.



В iOS 14.3 появилась возможность делать фотографии в профессиональном формате proRAW. Но как вообще его включить? Рассказываем.

Начнём с основного: эта возможность пока есть только у обладателей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Выбор этого формата стал возможен в новой iOS 14.3. Пока только в Бета-версии новой прошивки, но это дело времени. А о том, чего ждать от iOS 14.3 и когда она вообще выйдет, мы уже писали.

Как включить: «Настройки» → «Камера» → «Форматы».

Но нужно помнить, что каждый кадр в этом формате будет занимать около 25 Мб. Всё дело в том, что сохраняется гораздо больше данных на снимке, чтобы потом его можно было более эффективно редактировать.

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