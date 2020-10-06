Как включить строительный уровень горизонта на Айфоне

Это удобно даже, если ты не строитель. Подробная инструкция.

Многим из нас нужен был уровень дома или на даче. Я совсем недавно вешал дома полку «на глаз». Вышло неплохо, но потом я проверил уровень при помощи iPhone…

Книги не упадут, конечно, но игрушечная машинка поедет как по автобану). Так что не забывайте: ваши смартфоны нужны не только для звонков и инстаграма. А теперь к делу.

Ищем в своём iPhone, iPad или iPod Touch приложение «Рулетка» и заходим внутрь.

2. Важно: сперва запускается именно рулетка, поэтому в самом низу выбираем «Уровень».

3. Теперь мы можем использовать уровень без похода в строительный магазин. Отклонения от нуля можно искать в горизонтальной или вертикальной плоскостях.

Важно: при работе с горизонтом лучше использовать книжную ориентацию, то есть повернуть телефон на бок, так показания будут более точными.

Также нужно помнить, что это не профессиональное оборудование и у него есть погрешность в измерениях. Поэтому при строительстве домов и капитальных сооружений мы этот уровень однозначно не рекомендуем.

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