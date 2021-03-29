Как включить/выключить автояркость на Айфоне

Это уже не так просто.



Всем привет, управлять автояркостью на iPhone стало не так просто, как раньше. Начиная с iOS 13 это занимает целую неделю, а путь к этой настройке запутан и неочевиден. Поэтому мы подготовили полезную инструкцию. Поехали!

Начиная с iOS 13 нужно:

1. В настройках найти «Универсальный доступ».

2. Здесь ищем «Дисплей и размер текста». Уверенно тапаем по этой строчке.

3. В новом окне опускаемся в самый низ. И включаем (или отключаем) автояркость.

А как было раньше? В iOS 11 и более ранних этот процесс так не усложняли: «Настройки» => «Экран и яркость» => «Автояркость».

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