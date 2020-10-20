Как выключить встроенные покупки в играх на Айфоне

Подробная инструкция для контроля ваших расходов.

Недавно мы рассказывали как контролировать ваши платные подписки. Но есть и ещё одна возможность незапланированных трат. Это встроенные покупки. И если вы их не совершите, то дети сделают это с большим удовольствием. Ниже вас ждёт подробная инструкция, которая сбережёт ваши деньги.

Переходим в «Настройки» => «Экранное время».

2. Затем тапаем по «Контент и конфиденциальность».

3. Далее кликаем по «Покупки в iTones Store и App Store».

3. Ищем строчку «Встроенные покупки». Остаётся только выбрать «Да» или «Нет».

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)