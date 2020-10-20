Как выключить встроенные покупки в играх на Айфоне
Подробная инструкция для контроля ваших расходов.
Недавно мы рассказывали как контролировать ваши платные подписки. Но есть и ещё одна возможность незапланированных трат. Это встроенные покупки. И если вы их не совершите, то дети сделают это с большим удовольствием. Ниже вас ждёт подробная инструкция, которая сбережёт ваши деньги.
- Переходим в «Настройки» => «Экранное время».
2. Затем тапаем по «Контент и конфиденциальность».
3. Далее кликаем по «Покупки в iTones Store и App Store».
3. Ищем строчку «Встроенные покупки». Остаётся только выбрать «Да» или «Нет».
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