Как заблокировать человека на iPhone — подробная инструкция
Вот, что требуется сделать.
Часто возникает необходимость заблокировать того или иного человека на айфоне. Возможно, вы поругались, попросту не хотите продолжать общение. Быть может вам досаждает бывшая возлюбленная/бывший возлюбленный. Или же шлет смс или названивает назойливый спамер или телефонный мошенник. Как быть? Как прекратить общение раз и навсегда?
Рассказываем. Показываем.
Как заблокировать вызовы на iPhone
Просто идем в Настройки, нажимаем на пункт Телефон, после выбираем Заглушение неизвестных. Это позволит принимать звонки только от контактов в вашем списке. Все остальные пройдут мимо вас.
А если нужно заблокировать кого-то конкретного? Тогда идем по тому же пути (Настройки, Телефон) и заходим в Заблокированные контакты. Здесь самостоятельно указываем, с кем говорить не желаем.
Также можно сделать это прямо в меню звонков. Звонил недавно кто-то нежелательный? Нажмите на контакт, пойдите вниз, выберете Заблокировать абонента.
От них вы больше не будете получать вызовы, SMS, почтовые отправления и даже вызовы по FaceTime. Класс.
Как заблокировать сообщения
Можно отфильтровать сообщения от тех, кто не в вашем списке. Зайдите в Настройки, после в Сообщения. Там включите Фильтрацию по отправителю. Все, все смс от абонентов вне вашего списка до вас не доберутся.
Как заблокировать человека в WhatsApp
Заходим в мессенджер, нажимаем на диалог с человеком, с которым нужно прекратить общение. После кликаем на его имя сверху. Спускаемся вниз. Нажимаем Заблокировать. Всё!
Читаем еще:
- Как заблокировать на iPhone сообщения от МЧС
- iOS 15 — мультизадачность, разделенный экран, виджеты на экране блокировки и другое
- 3 новых блокбастера на новогодние выходные
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.