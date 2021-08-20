Как заблокировать человека на iPhone — подробная инструкция

Вот, что требуется сделать.

Часто возникает необходимость заблокировать того или иного человека на айфоне. Возможно, вы поругались, попросту не хотите продолжать общение. Быть может вам досаждает бывшая возлюбленная/бывший возлюбленный. Или же шлет смс или названивает назойливый спамер или телефонный мошенник. Как быть? Как прекратить общение раз и навсегда?

Рассказываем. Показываем.

Как заблокировать вызовы на iPhone

Просто идем в Настройки, нажимаем на пункт Телефон, после выбираем Заглушение неизвестных. Это позволит принимать звонки только от контактов в вашем списке. Все остальные пройдут мимо вас.

А если нужно заблокировать кого-то конкретного? Тогда идем по тому же пути (Настройки, Телефон) и заходим в Заблокированные контакты. Здесь самостоятельно указываем, с кем говорить не желаем.

Также можно сделать это прямо в меню звонков. Звонил недавно кто-то нежелательный? Нажмите на контакт, пойдите вниз, выберете Заблокировать абонента.

От них вы больше не будете получать вызовы, SMS, почтовые отправления и даже вызовы по FaceTime. Класс.

Как заблокировать сообщения

Можно отфильтровать сообщения от тех, кто не в вашем списке. Зайдите в Настройки, после в Сообщения. Там включите Фильтрацию по отправителю. Все, все смс от абонентов вне вашего списка до вас не доберутся.

Как заблокировать человека в WhatsApp

Заходим в мессенджер, нажимаем на диалог с человеком, с которым нужно прекратить общение. После кликаем на его имя сверху. Спускаемся вниз. Нажимаем Заблокировать. Всё!

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