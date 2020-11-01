Как заблокировать на iPhone сообщения от МЧС
А также других «буквенных» абонентов.
Наверняка многих пользователей раздражают бесконечные сообщения, которые рассылает, например, МЧС — предупреждает о плохой погоде, сильном ветре, дожде и прочем. В айфоне скапливается бесчисленное множество ненужных SMS, которые потом приходится удалять.
Но есть способ избавиться от них раз и навсегда. Как? Ведь сообщения приходят не с цифрового номера, а с «буквенного».
Рассказываем.
Открываем на Айфон вкладку «Сообщения», там находим переписку с МЧС. Нажимаем на аватарку абонента вверху.
Видим меню быстрых действий. Нажимаем на «аудио». Произойдет вызов.
Вот мы и видим номер.
Теперь открываем «Телефон», нажимаем на клавишу «i» с информацией о вызове.
Внизу находим строку «Заблокировать абонента».
Что и делаем.
Всё. Сообщения больше не придут.
То же самое вы можете сделать со всеми другими абонентами, скрывающимися не за цифрами, а за буквами.
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