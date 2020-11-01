Как заблокировать на iPhone сообщения от МЧС

А также других «буквенных» абонентов.

Наверняка многих пользователей раздражают бесконечные сообщения, которые рассылает, например, МЧС — предупреждает о плохой погоде, сильном ветре, дожде и прочем. В айфоне скапливается бесчисленное множество ненужных SMS, которые потом приходится удалять.

Но есть способ избавиться от них раз и навсегда. Как? Ведь сообщения приходят не с цифрового номера, а с «буквенного».

Рассказываем.

Открываем на Айфон вкладку «Сообщения», там находим переписку с МЧС. Нажимаем на аватарку абонента вверху.

Видим меню быстрых действий. Нажимаем на «аудио». Произойдет вызов.

Вот мы и видим номер.

Теперь открываем «Телефон», нажимаем на клавишу «i» с информацией о вызове.

Внизу находим строку «Заблокировать абонента».

Что и делаем.

Всё. Сообщения больше не придут.

То же самое вы можете сделать со всеми другими абонентами, скрывающимися не за цифрами, а за буквами.

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