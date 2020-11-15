Как закрыть все вкладки в Safari, нажав всего одну кнопку? Что за автоматическое закрытие вкладок?

Такая подробная инструкция пригодится каждому.

Во время поиска какой-нибудь информации у нас скапливается куча вкладок в Safari. Но закрывать их по одной бывает надоедливо. А ещё часто у нас пылится какая-то старая вкладка, о ней уже давно забыли, а она есть. Такие могут быть удалены автоматически. Как? Узнаете в этой инструкции.

Начнём с первой части: с удаления всех вкладок разом.

В Safari зажимаем кнопку с вкладками и у вас появится менюшка с действиями. Да, это было так просто, но о таком фокусе почти никто не знает.

А теперь я вам расскажу про автоматическое удаление несвежих вкладок.

Путь очень простой: «Настройки» → «Safari» → «Закрытие вкладок». Но будьте внимательны, чтобы не потерять какую-то важную вкладку. В этом случае лучше сохранять старицу в избранное.

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