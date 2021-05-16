Как запускать приложения прямо с экрана блокировки iPhone?

Рассказываем.

Есть какие-то важные приложения, которыми вы пользуетесь очень часто? Хочется запускать их максимально быстро прямо с экрана блокировки iPhone одним касанием. Не проблема! Такая возможность существует.

Расскажем и покажем как.

1) Заходим в Команды (сначала их надо скачать в App Store, если еще этого не сделали).

2) Выбираем +.

3) Теперь следует напечатать в поисковой строке Открыть приложение.

4) Ну и определиться с приложением. В нашем случае Telegram.

5) Выберете название быстрой команды (у нас «теле»).

6) Теперь идем в Настройки и выбираем Универсальный доступ.

7) Далее Касание.

8) Включаем Assistive Touch.

9) Нужно нажать на Одно касание, найти ниже искомую команду «теле» и выбираем.

10) Одним тапом запускаем приложение с экрана блокировки.

Всё просто. И гениально, да?

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