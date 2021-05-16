Как запускать приложения прямо с экрана блокировки iPhone?
Рассказываем.
Есть какие-то важные приложения, которыми вы пользуетесь очень часто? Хочется запускать их максимально быстро прямо с экрана блокировки iPhone одним касанием. Не проблема! Такая возможность существует.
Расскажем и покажем как.
1) Заходим в Команды (сначала их надо скачать в App Store, если еще этого не сделали).
2) Выбираем +.
3) Теперь следует напечатать в поисковой строке Открыть приложение.
4) Ну и определиться с приложением. В нашем случае Telegram.
5) Выберете название быстрой команды (у нас «теле»).
6) Теперь идем в Настройки и выбираем Универсальный доступ.
7) Далее Касание.
8) Включаем Assistive Touch.
9) Нужно нажать на Одно касание, найти ниже искомую команду «теле» и выбираем.
10) Одним тапом запускаем приложение с экрана блокировки.
Всё просто. И гениально, да?
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