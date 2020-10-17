Как зарегистрировать новый Apple ID

Подробная инструкция.



Ваш iPhone, iPad или iPod можно использовать и без Apple ID. Но только с установленными «из коробки» приложениями. Скачать что-то из AppStore вы не сможете. У вас есть две возможности создать учётную запись Apple на устройстве.

При активации телефона. Перед вами будет экран «Apple ID». Если вы выбираете «Создать Apple ID бесплатно», то этот пункт для вас.

Но вы можете пропустить этот шаг и вернуться к нему позже. Про второй вариант читайте далее, а пока разберём первый случай.

В этом пункте нет ничего сложного. Нужно ввести своё имя и дату рождения, а также указать свою электронную почту или воспользоваться бесплатной почтой @icloud.com. Там нужно будет придумать пароль для учётной записи. Не ленитесь, пароль лучше подобрать надёжный.

2. Если вы пропустили создание идентификатора в самом начале, то столкнётесь с этим в магазине приложений.

В AppStore нажимаем на значок «Аккаунт».

Выбираем «Создать Apple ID».

Первые шаги будут такие же, как и в первом пункте. Но вы ведь зашли в магазин приложений. Поэтому здесь потребуется:

Указать регион , в котором вы находить. Это нужно для того, что приложения были на русском языке, при его наличии в самом приложении, естественно. Также есть приложения, которые доступны не во всех странах. То есть может быть и такое: у ваших друзей в Европе программа есть, а в России она заблокирована.

, в котором вы находить. Это нужно для того, что приложения были на русском языке, при его наличии в самом приложении, естественно. Также есть приложения, которые доступны не во всех странах. То есть может быть и такое: у ваших друзей в Европе программа есть, а в России она заблокирована. Придётся согласиться с правилами Компании .

. Нужно добавить способ оплаты .

. Подтвердить номер телефона и электронную почту. Это нужно для уведомлений и для восстановления доступа к аккаунту.

Если у вас уже есть Apple ID, но требуется создать новый. То выходим из учётной записи и действуем по инструкции выше.

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