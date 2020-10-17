Как зарегистрировать новый Apple ID
Подробная инструкция.
Ваш iPhone, iPad или iPod можно использовать и без Apple ID. Но только с установленными «из коробки» приложениями. Скачать что-то из AppStore вы не сможете. У вас есть две возможности создать учётную запись Apple на устройстве.
- При активации телефона. Перед вами будет экран «Apple ID». Если вы выбираете «Создать Apple ID бесплатно», то этот пункт для вас.
Но вы можете пропустить этот шаг и вернуться к нему позже. Про второй вариант читайте далее, а пока разберём первый случай.
В этом пункте нет ничего сложного. Нужно ввести своё имя и дату рождения, а также указать свою электронную почту или воспользоваться бесплатной почтой @icloud.com. Там нужно будет придумать пароль для учётной записи. Не ленитесь, пароль лучше подобрать надёжный.
2. Если вы пропустили создание идентификатора в самом начале, то столкнётесь с этим в магазине приложений.
В AppStore нажимаем на значок «Аккаунт».
Выбираем «Создать Apple ID».
Первые шаги будут такие же, как и в первом пункте. Но вы ведь зашли в магазин приложений. Поэтому здесь потребуется:
- Указать регион, в котором вы находить. Это нужно для того, что приложения были на русском языке, при его наличии в самом приложении, естественно. Также есть приложения, которые доступны не во всех странах. То есть может быть и такое: у ваших друзей в Европе программа есть, а в России она заблокирована.
- Придётся согласиться с правилами Компании.
- Нужно добавить способ оплаты.
- Подтвердить номер телефона и электронную почту. Это нужно для уведомлений и для восстановления доступа к аккаунту.
Если у вас уже есть Apple ID, но требуется создать новый. То выходим из учётной записи и действуем по инструкции выше.
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