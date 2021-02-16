Как заставить Face ID распознавать вас в маске? 3 простых способа

Будет полезно каждому.



Всем привет, ходить в маске стало нормой и перешло из разряда требования в разряд обычного дела. Но даже когда обязательные меры отменят, за ними могут последовать новые. А при простуде вы скорее всего снова воспользуетесь маской. Мы подготовили несколько простых советов. Они не решают проблему на 100%, но всё равно сделают разблокировку и оплату удобнее. Поехали!

Начну с самого простого: вы просто можете начать использовать чёрную маску. С ней ваш Айфон распознает хозяина, для этого маску нужно приспустить, показав нос. С обыкновенными голубыми медицинскими масками такой ход не поможет. С ними потребуется стянуть маску на подбородок.

Второй совет: добавление альтернативного внешнего вида: «Настройки» => «Face ID и код-пароль» => «Альтернативный внешний вид». При таком сканировании нужно быть в маске, но не полностью, иначе вы увидите ошибку распознавания. Что это нам даёт: система будет узнавать ваше лицо так же, как и с чёрной маской. То есть показать нужно только нос, а не всё лицо.

А если добавить альтернативный вид в чёрной маске? Здесь есть пару моментов:

Система позволяет отсканировать лицо в чёрной маске и не выдаёт ошибку.

Но разблокировать Айфон в маске вы всё равно не сможете. Её снова придётся немного приспустить, но уже не потребуется открывать нос полностью.

Из этого следует ещё один совет: сначала сделайте обычное сканирование, а альтернативное – уже в чёрной маске.

В интернете можете найти такие инструкции: при сканировании закрывайте маской сначала одну часть лица, потом – другую. Этот способ работает, но с постоянными ошибками. Очень часто маски всё равно приходится опускать, открывая нос.

Этот тест проводился на iPhone 11 с прошивкой iOS 14.4. Всем лайк!

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