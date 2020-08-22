Какую информацию Apple собирает о вас и как ее скачать?

Подробная инструкция.

Apple славится и гордится своим чутким отношением к персональным данным своих клиентов. В отличие от Google, Microsoft, Facebook и других компаний, Apple собирает минимум информации о пользователях. Кроме этого, компания всегда прямо предупреждает о сборе данных, не делая это скрытым образом. Но какую именно информацию о пользователях Apple хранит у себя, есть ли среди этих данных что-либо важное и как скачать копию всех данных себе? Рассказали в этом материале.

Какую информацию о вас хранит Apple?

Весной 2018 года Apple запустила специальный инструмент, позволяющий каждому конкретному пользователю скачать архив всех данных, которые компания хранит о нем. Ранее аналогичные инструменты представили Google и Facebook.

Мы воспользовались новым сервисом Apple. Запрос на загрузку данных выполнялся на учетную запись Apple ID, которой более восьми лет. Через этот аккаунт прошло множество iPhone, iPad и компьютеров Mac, поэтому мы ожидали внушительный архив с данными.

На деле же архив со ВСЕЙ информацией, которую Apple хранила об этом Apple ID имел размер всего 10 МБ. Для сравнения, архив с данными, которые хранил Google о нашей учетной записи в сервисе «весил» 223 МБ, а Facebook и вовсе насобирал о персональной странице различных сведений на 853 МБ!

Что же было в ZIP-архиве Apple? К нашему искреннему удивлению, полезной информации минимум. Apple хранит о вас:

домашний адрес,

адрес электронной почты,

записи об обращениях в сервисные центры,

список всех установленных приложений и игр,

список всех купленных приложений и игр,

список купленных песен, альбомов, рингтонов и фильмов в iTunes Store.

Ни истории посещений сайтов, ни карты перемещений, ни логов телефонных звонков и никакой другой действительно персональной информации Apple не хранит. Эксперты CNBC, которые проверили аналогичный эксперимент, уточняют, что такие сведения Apple тоже может собирать. Но компания не хранит их, а если и использует, то только в зашифрованном виде. Такая позиция Apple сильнее всего удивляет на фоне других IT-корпораций. Последние хранят о своих пользователях практически всю важную информацию, которая нужна им для улучшения собственных сервисов.

Как скачать всю информацию, которую Apple знает о вас?

Apple предлагает загрузить архив со всей информации о себе всем желающим. Правда, сбор и предоставление архив занимает время — около 8 дней. Кроме этого, сотрудники Apple могут позвонить вам и уточнить — отправляли ли вы запрос, либо же это проделки мошенников.

Шаг 1. Перейдите на страницу «Политика конфиденциальности» официального сайта Apple — https://www.apple.com/ru/legal/privacy/ru/.

Шаг 2. В разделе «Доступ к личной информации» нажмите на ссылку с текстом «форму для связи по вопросам конфиденциальности».

Шаг 3. На открывшейся странице в графе «У меня есть вопрос по теме» выберите «Конфиденциальность».

Шаг 4. Заполните появившуюся форму, указав: регион, имя, фамилию и адрес электронной почты. В графе «Тема» укажите «Запрос на загрузку данных», а в графе «Комментарий» напишите:

«Пожалуйста, отправьте мне копию всей персональной информации, которую Apple хранит обо мне».

Шаг 5. Нажмите «Отправить».

Готово! Спустя 7-8 дней представители Apple отправят на указанную вами электронную почту архив со всеми данными, которые компания хранит о вас.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,88 из 5, оценили: 16)

из 5, оценили: