Классная скрытая фишка авиарежима в iPhone

Полезная и удобная.

Операционная система iOS не перестает удивлять нас своими возможностями. На днях во время перелета мы обнаружили интересную скрытую функцию казалось бы простого авиарежима в айфоне.

Есть необходимость в Bluetooth или Wi-Fi во время перелета? Например, хочется послушать музыку через AirPods?

Оказывается, iOS позволяет настроить отключение отдельных модулей беспроводной связи во время подключения авиарежима. Рассказываем, как это работает.

Первым делом включаем авиарежим в стандартной панели пункта управления (свайп снизу вверх или сверху вниз в зависимости от модели айфона). Все модули автоматом отключатся. Это нормально.

Теперь включаем беспроводной интернет по Wi-Fi или протокол Bluetooth (вместе или по отдельности). Используем смартфон, слушаем музыку, смотрим фильмы. Если повезло и в самолете есть Wi-Fi, серфим по сети, общаемся с друзьями и так далее.

Отключаем авиарежим. И теперь, когда вы снова его включите, ранее включенные модули останутся активными. Ваше соединение с наушниками или любой другой беспроводной гарнитурой или сетью Wi-Fi не прервется.

Эта очевидная, но полезная скрытая фишка, казалось бы, столь понятного и простого авиарежима, предоставляет возможность не отключать один или оба беспроводных модуля во время его активации.

Если требуется отключить эту функцию, то просто включаем полетный режим, отключаем Wi-Fi, Bluetooth вместе или отдельно. В следующий раз система запомнит ваш выбор. Все просто и одновременно гениально.

И, да, для этого не нужна новая iOS 14. Все прекрасно работает и на старенькой iOS 13.

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