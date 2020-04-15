Классный способ продлить время работы iPhone, о котором все забывают

Очень помогает.

Существуют различные способы, позволяющие продлить время работы iPhone без подзарядки. Мы часто рассказываем о совершенно новых методах, о которых действительно мало кто знает. Однако большинству пользователей iPhone достаточно воспользоваться старыми добрыми и реально эффективными способами повышения автономности. Напомнили об одном из главных из таких способов.

Работает как часы. Отключите фоновое обновление (но по-умному)

Каждое приложение на iPhone по умолчанию обновляет контент внутри себя — это и называется фоновым обновлением. Не путайте с автоматическим обновлением самого приложения через App Store. Это разные функции. Первая позволяет приложениям выходить в интернет и подгружать нужные данные и проверять наличие обновлений. Вторая отвечает за автообновление приложений на iPhone до новых версий в то время, когда смартфон находится на зарядке

Другими словами, ваш iPhone всегда находится в работе, даже когда спокойно лежит на столе или в кармане. Каждое приложение время от времени подключается к интернету и что-то подтягивает: последние новости, пуши, сообщения в соцсетях и т.д.

Эта функция, безусловно, полезна. Благодаря ей приложения соцсетей и мессенджеров держат нас в курсе событий, оповещая о сообщениях, важных публикациях и т.д. Однако многим (по факту — большинству) приложениям это фоновое обновление совсем не нужно.

Поэтому фоновое обновление для конкретных приложений необходимо отключить. Это увеличит время работы iPhone. Для этого, правда, придется несколько потрудиться — по-другому никак.

Вы должны перейти в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента» и вручную отключить приложения, которые по вашему мнению не должны работать в фоновом режиме. Отключать функцию «Обновление контента» полностью не советуем, так как некоторые важные для вас приложения автоматически потеряют возможность подгрузки контента в фоновом режиме.

Впрочем, и с ними можно поэкспериментировать, так как есть исключения.

Например, фоновые обновления приложения Facebook можно смело отключать даже если вы активный пользователь соцсети. Дело в том, что приложение реализовано по-особенному. Число пропущенных уведомлений из приложения продолжают отображаться на его иконке даже если отключить фоновые обновления. При этом, потребление заряда аккумулятора приложением снижается значительно — проверено.

Следить за тем, как сильно помогло отключение фоновых обновлений можно в статистике аккумулятора. В меню «Настройки» → «Аккумулятор» доступна подробная статистика, показывающая какие приложения и в какое время разряжали батарею вашего iPhone.

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