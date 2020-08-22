Инструкции для iPhone и iPad

Крайне полезная функция Siri, которой мало кто пользуется

22 Авг, 2020

Крайне полезная функция Siri, которой мало кто пользуется

Очень просто и удобно.

Голосовой помощник Siri на iPhone и iPad имеет множество различных возможностей. Несмотря на разнообразие функций, большинство пользователей используют лишь базовые, например, установку таймера или будильника. Далеко не все знают, что у Siri есть еще одна базовая и простая в использовании, но при этом невероятно полезная функция. Siri может быть полноценным и крайне удобным калькулятором.

Siri как калькулятор

Совет! Ранее мы рассказывали о простом способе, позволяющем значительно упростить использование Siri.

Практически любой расчет на iPhone и iPad может быть выполнен с помощью Siri, что гораздо быстрее обычного способа с использованием приложения «Калькулятор». Для этого достаточно запустить Siri и продиктовать ей выражение, которое требуется посчитать. Например, «18 умножить 45 целых 3 десятых». Или «13 процентов от 16123». Siri свободно воспринимает практически любые выражения и тут же дает ответ, дополнительно озвучивая его голосом.

Крайне полезная функция Siri, которой мало кто пользуется

Более того, Siri запоминает результаты предыдущих вычислений. Например, вы можете сперва выполнить команду «45 умножить на 13 целых 2 десятых», а после, не выходя из Siri, продолжить работать с этим числом. Так, если вы далее скажете «Отними 19», то ассистент поймет, что отнимать требуется именно от полученного последним результата.

Крайне полезная функция Siri, которой мало кто пользуется

Отметим, что Siri может выполнять расчеты и на iPad, даже при условии, что на планшетах Apple по какой-то непонятной причине по-прежнему нет стандартного приложения «Калькулятор».

Смотрите также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (4,95 из 5, оценили: 19)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020

Новинки ASUS 2020

Новинки от Samsung 2020

Рекомендуем