Крайне полезная функция Siri, которой мало кто пользуется

Очень просто и удобно.

Голосовой помощник Siri на iPhone и iPad имеет множество различных возможностей. Несмотря на разнообразие функций, большинство пользователей используют лишь базовые, например, установку таймера или будильника. Далеко не все знают, что у Siri есть еще одна базовая и простая в использовании, но при этом невероятно полезная функция. Siri может быть полноценным и крайне удобным калькулятором.

Siri как калькулятор

Совет! Ранее мы рассказывали о простом способе, позволяющем значительно упростить использование Siri.

Практически любой расчет на iPhone и iPad может быть выполнен с помощью Siri, что гораздо быстрее обычного способа с использованием приложения «Калькулятор». Для этого достаточно запустить Siri и продиктовать ей выражение, которое требуется посчитать. Например, «18 умножить 45 целых 3 десятых». Или «13 процентов от 16123». Siri свободно воспринимает практически любые выражения и тут же дает ответ, дополнительно озвучивая его голосом.

Более того, Siri запоминает результаты предыдущих вычислений. Например, вы можете сперва выполнить команду «45 умножить на 13 целых 2 десятых», а после, не выходя из Siri, продолжить работать с этим числом. Так, если вы далее скажете «Отними 19», то ассистент поймет, что отнимать требуется именно от полученного последним результата.

Отметим, что Siri может выполнять расчеты и на iPad, даже при условии, что на планшетах Apple по какой-то непонятной причине по-прежнему нет стандартного приложения «Калькулятор».

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