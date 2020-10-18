Меняем Apple ID на айфоне – как это правильно сделать

Делаем всё по инструкции и сохраняем покупки.



Если вы уже не используете адрес электронной почты, который привязан к Apple ID. И хотите его заменить на новый, то просто следуйте нашей инструкции. При этом никакая информация не будет утеряна. В том числе покупки и контакты останутся с вами. Поехали.

Через любой браузер переходим по адресу: appleid.apple.com. Нужно войти в аккаунт, в который вы хотите внести изменения.

2. Нажимаем на раздел «Учётная запись», где кликаем по строчке «Изменить Apple ID…».

3. Вводим новую почту и уверенно нажимаем «Готово». Зачастую новую почту нужно подтверждать. Эта операция стандартна: на почту приходит пароль, который нужно ввести в специальное окошко.

4. Если вы иcпользуетесь службы, где для входа нужно вводить Apple ID (iCloud, Сообщения и другие). То нужно авторизоваться в них под обновлённым Apple ID.

Важно: если вы хотите поменять на @icloud.com, но создали эту почту менее месяца назад. То увидите сообщение «Повторите попытку позднее».

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