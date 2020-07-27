Можно ли заряжать iPhone всю ночь? Эксперты назвали это даже полезным

Оказывается, это даже полезно!

Многие пользователи iPhone, да и других смартфонов, предпочитают не оставлять свои устройства на зарядку на ночь. Чаще всего люди убирают смартфоны с зарядки из соображений безопасности, опасаясь возгорания гаджета. Но есть ли действительно какая-то опасность в этом? Авторитетные эксперты из Battery University дали ответ на этот вопрос.

Можно ли заряжать iPhone всю ночь

Эксперты Battery University провели серию исследований литий-ионных аккумуляторов современных устройств и поделились результатами тестирований на своем сайте. Они заявили, что нет совершенно никакого риска в том, чтобы оставлять iPhone на зарядке на всю ночь.

Даже в не самых новых моделях iPhone имеется контроллер зарядки аккумулятора. Он отключает поступление тока, когда аккумулятор смартфона оказывается полностью заряженным. Благодаря этому контроллеру iPhone и можно спокойно оставлять на зарядке на любой срок. Плата проследит за тем, что аккумулятор зарядился и остановит зарядку.

Более того, в Battery University подчеркнули, что нахождение iPhone на зарядке в течение всей ночи позволяет продлить жизнь аккумулятора смартфона, причем весьма прилично. Дело в том, что iPhone потребляет энергию даже ночью. В отдельных случаях пользователи и вовсе замечают, что за ночь с их iPhone «утекает» до 10-20% заряда.

Если же iPhone подключен к сети, то нагрузка на его аккумулятор снижается до минимума. Смартфон работает словно от сети, как ноутбук. И это положительное влияет на состояние аккумулятора, особенно в течение долгого времени использования iPhone, подчеркнули специалисты.

Однако важно понимать, что iPhone нельзя оставлять на зарядке на ночь, если смартфон имеет повреждения или вы используете неоригинальные зарядные аксессуары. Подробнее об этих опасностях мы рассказывали в этом материале.

Источник: BU.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,43 из 5, оценили: 23)

из 5, оценили: