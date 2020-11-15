Не работает AirDrop. Что делать? Как исправить самостоятельно?

Подробная инструкция по лечению AirDrop.



AirDrop – очень удобная функция, когда вам нужно отправить что-то на другое яблочное устройство. Но бывает, что она не работает. И мы подготовили для вас разбор самых частых неполадок, а также способы их решения. Поехали!

Сам AirDrop работает через Bluetooth, Wi-Fi или даже сотовую связь, если второе устройство находится вне зоны действия этих радиосетей. Но вам нужно знать, что эта функция доступна не на всех устройствах от Apple. Например: на iPad 1-ого поколения такой возможности ещё не было.

Кстати, AirDrop доступен с iOS 7 и Mac OS X Yosemite (10.10).

AirDrop на iPhone/iPad.

Нужно убедиться, что у вас включены Bluetooth, Wi-Fi и сам AirDrop. Чтобы включить его: «Настройки» → «Основные» → «AirDrop» → «Для всех».

Если у вас всё уже настроено именно так, а AirDrop отказывается сотрудничать, то отключите все пункты, а потом включите их снова.

AirDrop на Mac.

1. Запустите Finder.

2. В меню выберете AirDrop.

3. Если просит включить Bluetooth, то разрешаем. Затем выбираем «Разрешить моё обнаружение – Всем».

Если всё сделано, но эффекта нет, то попробуйте всё отключить/изменить и настроить снова так, как указано выше.

Если у вас всё равно не работает AirDrop, то попробуйте перезагрузить ваши устройства и ещё раз настройте всё по нашим настройках. Если и это не помогло, то стоит попробовать обновить свои яблочные девайсы до актуальных прошивок. Если у вас всё «сломалось», а прошивки ни при чём, то нужно проверить работу Bluetooth и Wi-fi. Если проблема оказалась в одном из этих способов связи, то у вас есть шесть вариантов:

1. Отправлять себе всё через Телеграм. Нужно установить программу на ваш Mac и авторизоваться в ней.

2. Отправлять себе всё по почте.

3. Идти в сервис, если Bluetooth или Wi-fi не работают.

4. Использовать облачные хранилища для передачи и синхронизационные данных.

5. Просто отказать от передачи данных на другие устройства.

6. Перейти на Андроид.

Напишите нам в комментариях, какой вариант вам помог. Всем лайк!

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