Новый переводчик для iPhone в iOS 14 — как пользоваться
Отличный помощник.
В iOS 14 компания Apple наконец-то добавила собственный переводчик. Новое фирменное приложение «Перевод» имеет интуитивно понятный интерфейс и прекрасно справляется со своими задачами. Кроме того, в него встроено множество интересных и удобных функций. Расскажем о них подробнее.
Перевод в приложении показывается жирным шрифтом синего цвета, оригинальный текст — черный. Вы также можете нажать кнопку воспроизведения (круглый синий значок справа) для того, чтобы айфон произнес фразу в слух. Эта функция поможет узнать, как она правильно произносится на иностранном языке, а также будет полезна при непосредственном общении с жителем другой страны.
Какие языки поддерживает переводчик iOS 14?
Приложение поддерживает 11 языков:
- Английский (доступны британский и американский варианты)
- Русский
- Китайский
- Арабский
- Немецкий
- Французский
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Испанский
- Португальский
В будущем список наверняка будет расширен.
Функция голосового перевода в iOS 14
Для того, чтобы начать голосовой перевод, достаточно нажать на микрофон в приложении «Перевод». Затем произнести фразу и выбрать язык, на который ее требуется перевести. Отечественный сленг, к слову, айфон прекрасно понимает. Попробуйте на досуге.
Поддерживаются и простые фразы и длинные сложные предложения.
Текстовый перевод в iOS 14
Хотите перевести текст? Не проблема. Копируете, например, заметку на английском языке в переводчик и получаете вполне себе качественный перевод на русский. Как на скриншоте ниже:
Вы также можете попросить переводчик произнести весь текст в слух.
Режим разговора в приложении «Перевод»
Еще одна крайне полезная функция. Она позволит вам поговорить с носителем другого языка в режиме почти что реального времени.
Для этого достаточно расположить айфон горизонтально.
В этом режиме смартфон воспринимает два языка и сразу же переводить между ними. Нажимаем на микрофон каждый раз, когда меняется собеседник.
Также можно включить автоматическое распознавание речи. Для этого нажмите на «автоопределение». Заходим в список языков и прокручиваем экран смартфона в самый низ.
Функция внимания
Когда держите айфон горизонтально, нажмите на значок «развернуть» (находится в левом нижнем углу экрана) — переводчик перейдет в режим внимания. Слова на экране станут значительно больше — это упрощает их чтение и восприятие.
Избранное в приложении «Перевод»
Важный для вас перевод вы можете сохранить в избранное (звездочка в правом нижнем углу экрана). Это удобно, если вы часто использует какие-то определенные фразы.
Удалить фразу также просто — достаточно свайпнуть справа налево и нажать на красный значок.
Словарь в переводчике iOS 14
Нажав на слово в приложении «Перевод», вы сможете узнать его определение, а также увидеть примеры использования в речи.
Важно знать! Перевод в режиме офлайн
По умолчанию переводы происходят не на самом iPhone, а в Интернете. Поэтому важно оставаться в режиме онлайн.
Если вам нужен конфиденциальный офлайн-переводчик, то нужно загрузить нужный языковой пакет в самом приложении. Тогда переводы будут происходить непосредственно на вашем гаджете. В этом случае к переводу будете иметь доступ только вы.
Для загрузки языковых пакетов нужно нажать на языковую панель языков сверху, прокрутить вниз до надписи «Языки, доступные офлайн» и выбрать нужное.
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