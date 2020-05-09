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Пора чистить разъем Lightning на iPhone? Как это понять

9 мая, 2020

Пора чистить разъем Lightning на iPhone? Как это понять

Важно знать.

Одна из самых частых поломок на iPhone связана с выходом из строя разъема Lightning. Как понять, что настала пора чистить разъем и как выполнить чистку правильно? Рассказали в этой статье.

Пора чистить разъем Lightning на iPhone? Как это понять

Как понять, что пора чистить разъем Lightning

Разъем Lightning лучше всего чистить регулярно, не доводя его до критического состояния. Однако если вы не принадлежите к числу пользователей, которые чрезмерно заботятся о своих гаджетах, то определенный сигнал к чистке все же существует.

Коннектор кабеля Lightning (оригинальный или сертифицированный Apple) должен вставляться в разъем Lightning с небольшим щелчком. Если этого не происходит, пусть и зарядка успешно начинается, то значит разъем обязательно стоит почистить. В ином случае может быть поздно.

Как правильно чистить разъем Lightning

Вопреки расхожему мнению, повредить контакты в разъеме Lightning — задача не из легких. Это не означает, что в разъем можно изо всех сил скрести иголкой или скрепкой. Но излишне переживать за сохранность контактов в разъеме не стоит — они выдержат чистку той же иголкой, если действовать аккуратно.

Очищать разъем Lightning следует узким предметом, которым получится свободно двигать в разъеме. Это необходимо для того, чтобы не забить имеющуюся в разъеме грязь (а ее может быть действительно много) глубже.

Также отметим, что контакты в разъеме Lightning находится в нижней части. Помните об этом, если вы беспокоитесь о сохранности разъема. В таком случае выполняйте очистку аккуратно, чтобы не задевать нижнюю часть разъема.

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1 Комментарий

  1. Gorynych5:
    09.05.2020 в 15:19

    «они выдержат чистку той же иголкой, если действовать аккуратно.»
    Прям поэт Остёр и его нетленное произведение «Вредные советы» 🙂

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