Пора чистить разъем Lightning на iPhone? Как это понять

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Одна из самых частых поломок на iPhone связана с выходом из строя разъема Lightning. Как понять, что настала пора чистить разъем и как выполнить чистку правильно? Рассказали в этой статье.

Как понять, что пора чистить разъем Lightning

Разъем Lightning лучше всего чистить регулярно, не доводя его до критического состояния. Однако если вы не принадлежите к числу пользователей, которые чрезмерно заботятся о своих гаджетах, то определенный сигнал к чистке все же существует.

Коннектор кабеля Lightning (оригинальный или сертифицированный Apple) должен вставляться в разъем Lightning с небольшим щелчком. Если этого не происходит, пусть и зарядка успешно начинается, то значит разъем обязательно стоит почистить. В ином случае может быть поздно.

Как правильно чистить разъем Lightning

Вопреки расхожему мнению, повредить контакты в разъеме Lightning — задача не из легких. Это не означает, что в разъем можно изо всех сил скрести иголкой или скрепкой. Но излишне переживать за сохранность контактов в разъеме не стоит — они выдержат чистку той же иголкой, если действовать аккуратно.

Очищать разъем Lightning следует узким предметом, которым получится свободно двигать в разъеме. Это необходимо для того, чтобы не забить имеющуюся в разъеме грязь (а ее может быть действительно много) глубже.

Также отметим, что контакты в разъеме Lightning находится в нижней части. Помните об этом, если вы беспокоитесь о сохранности разъема. В таком случае выполняйте очистку аккуратно, чтобы не задевать нижнюю часть разъема.

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