Простой способ увеличения автономной работы iPhone, о котором все забывают

Очень эффективный метод.

Не так часто можно встретить человека, который полностью доволен автономным временем работы своего iPhone. А ведь многие недовольные пользователи, сами того не ведая, сокращают заряд аккумулятора смартфона, неправильно располагая устройство. О чем идет речь и как максимально просто увеличить время автономной работы iPhone мы расскажем в этой инструкции.

Экран iPhone входит в список основных энергопотребителей. Каждое его включение, даже секундное, оповещающее о приходе нового сообщения в социальной сети, снижает уровень заряда. У особенно активных пользователей именно дисплей iPhone к концу дня «сжирает» большую часть заряда батареи.

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Свести количество включений дисплея до минимума помогает до ужаса простой способ, о котором многие владельцы смартфонов Apple забывают. Секрет заключается в том, что класть iPhone на поверхность (будь это стол или приборная панель автомобиля) необходимо дисплеем вниз. В таком положении, при условии активированных настроек, дисплей iPhone не будет загораться из-за входящих уведомлений.

Настройки следующие. Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Движение и фитнес» и активируйте переключатель «Отслеживание фитнеса». Все приложения, которые появятся под переключателем можно отключить в том случае, если вы не хотите, чтобы они использовали функцию. Их отключение так же благоприятно скажется на времени автономной работы устройства.

После активации функции вам останется только следить за тем, чтобы iPhone, в то время когда вы его не используете, располагался дисплеем вниз. Благодаря этому простому трюку работать без необходимости подзарядки устройство станет дольше. А уже на сколько дольше — зависит от состояния батареи и активности использования iPhone.

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