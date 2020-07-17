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Простой способ увеличения автономной работы iPhone, о котором все забывают

17 Июл, 2020

Простой способ увеличения автономной работы iPhone, о котором все забывают

Очень эффективный метод.

Не так часто можно встретить человека, который полностью доволен автономным временем работы своего iPhone. А ведь многие недовольные пользователи, сами того не ведая, сокращают заряд аккумулятора смартфона, неправильно располагая устройство. О чем идет речь и как максимально просто увеличить время автономной работы iPhone мы расскажем в этой инструкции.

Экран iPhone входит в список основных энергопотребителей. Каждое его включение, даже секундное, оповещающее о приходе нового сообщения в социальной сети, снижает уровень заряда. У особенно активных пользователей именно дисплей iPhone к концу дня «сжирает» большую часть заряда батареи.

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Свести количество включений дисплея до минимума помогает до ужаса простой способ, о котором многие владельцы смартфонов Apple забывают. Секрет заключается в том, что класть iPhone на поверхность (будь это стол или приборная панель автомобиля) необходимо дисплеем вниз. В таком положении, при условии активированных настроек, дисплей iPhone не будет загораться из-за входящих уведомлений.

Простой способ увеличения автономной работы iPhone, о котором все забываютНастройки следующие. Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Движение и фитнес» и активируйте переключатель «Отслеживание фитнеса». Все приложения, которые появятся под переключателем можно отключить в том случае, если вы не хотите, чтобы они использовали функцию. Их отключение так же благоприятно скажется на времени автономной работы устройства.

Простой способ увеличения автономной работы iPhone, о котором все забываютПосле активации функции вам останется только следить за тем, чтобы iPhone, в то время когда вы его не используете, располагался дисплеем вниз. Благодаря этому простому трюку работать без необходимости подзарядки устройство станет дольше. А уже на сколько дольше — зависит от состояния батареи и активности использования iPhone.

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1 Комментарий

  1. Евгений Караульный:
    12.10.2016 в 06:46

    Данная статья\заметка актуальна только для айфонов с линейки 6. В пятерке не обнаружил такой кнопочки ((

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