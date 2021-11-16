Самый простой способ увеличить время работы iPhone — измените одну настройку

Все просто.

Если у вас не iPhone 13 Pro Max, то вы точно сталкивались с тем, что айфон разряжается в самый неподходящий момент. Монстр автономности у Apple на данный момент один. Так что беречь заряд батареи нужно. И ковыряться в настройках хочется далеко не всем. Есть простой способ, который может существенно увеличить время работы батареи. Достаточно отключить одну настройку. Займет пару минут.

Что нужно делать?

Как известно, больше всего энергии забирает экран. Чем он дольше активен, тем, соответственно, меньше работает аккумулятор. Да, вы можете сильно снизить яркость. Например, до минимума. Но это костыль, глаза сломаете… Явно не вариант. Лучше поступить иначе.

Как? Отключив уведомления на экране блокировки.

Идем в Настройки айфона. Находим и переходим в Уведомления.

Выбирайте тот мессенджер (или что-то еще), который шлет вам уведомления чаще всего (WhatsApp, Telegram, Instagram, быть может, какое-то другое).

Затем нажмите на Предупреждения.

Теперь отключайте Заблокированный экран.

Можете повторить и с другими приложениями.

Теперь они не будут активировать экран, расходуя драгоценный заряд аккумулятора. Звук и вибрация останутся, но они столько энергии не отнимают.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)