Сделайте эти 3 вещи и ваш Айфон будет работать дольше

Просто, но очень полезно.

Всем привет, мы можем очень легко заставить iPhone протянуть без розетки дольше. При этом нужно всего лишь отключить 3 не очень важные функции. Поехали!

1. Начинаем с самого простого и вообще для большинства ненужного – Экранное время. Эта функция всё время контролирует работу вашего Айфона. А постоянный контроль и бесконечная аналитика ведут к потере энергии.

Как отключить: в настройках находим соответствующую строчку и заходим внутрь, в самом низу под вашей статистикой красным подсвечивается кнопка «Выключить», тапаем и всё.

2. Правильно настраиваем работу со спутниками навигации. Ваш телефон слишком часто пытается поймать GPS-сигнал. А вы ведь помните, что при использовании навигатора, зарядка так и утекает. Так что ограничиваем доступ приложений к такой возможности.

Где всё поправить: «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации». Здесь в списке выбираем каждое приложение и решаем, какой именно доступ к геоданным предоставлять. Лучше выбрать «При использовании приложения». Но, например, у Whats’App галочка на строчке «Всегда» стоит по умолчанию. Не думаю, что мессенджеру всё время нужно знать, где вы находитесь. Да, включить придётся, если вы делитесь своей геопозицией в чате, но если нет, то лучше экономить зарядку.

3. Здесь речь пойдёт про онлайн-помощницу Siri. Для того, чтобы вовремя распознать ваши запросы, Сири слушает вас 24/7. Даже если у вас нет тревожит ваша конфиденциальность, то зарядка вас заботит точно. А для этой постоянной работы требуется интернет и микрофоны. А они работают не на энергии Солнца, так что выключаем, если не пользуемся. Или пользуемся настолько редко, что даже задумались о том, как её запустить.

Как: «Настройки» → «Siri и Поиск» → «Слушать «Привет, Siri». Ещё можно отключить предложения Сири, они настраиваются двумя строчками ниже.

Это поможет вам протянуть вдали от розетки подольше. Конечно, не до конца суток, но какое-то время – точно. Всем лайк!

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