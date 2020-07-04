СИМ карта — секреты, мифы и лайфхаки

Сим-карта: что это, где купить, как обращаться.

Что такое СИМ карта и как она работает? Мало кто об этом задумывается, а ведь СИМ карта есть практически у каждого жителя цивилизованных стран. В этой статье рассказали интересные факты о SIM-картах, собрали полезные лайфхаки, вспомнили историю и заглянули в будущее «симок».

Что вообще такое СИМ карта и какие бывают

SIM-карта (Subscriber Identification Module, модуль идентификации подписчика) — это идентификационный модуль абонента, который используется в сетях мобильной связи стандарта GSM. На СИМ-карте хранятся идентификационные ключи, определяющие абонента в сети по номеру телефона.

? СИМ карта — не просто чип. Это полноценный микрокомпьютер с собственным процессором, оперативной и встроенной памятью, файловой системой и продвинутой системой шифрования данных.

Зачем были созданы СИМ-карты

В сетях первого поколения идентификация абонента выполнялась по серийному номеру сотового телефона. Использование такой системы приводило к полной зависимости номера абонента и пакета предоставляемых ему услуг от телефона.

Если абонент менял телефон или терял его, он должен был проходить достаточно сложную процедуру восстановления номера. У большинства операторов эта услуга была платной, что вызывало недовольство пользователей.

Для того, чтобы исключить зависимость телефона от SIM-карты, в 1990 году было предложено разделить идентификацию абонента и телефона.

Для идентификации абонента в стандарте GSM решено было использовать SIM-карту. Для идентификации телефона — код IMEI.

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Какие бывают СИМ-карты

1FF

Первое поколение SIM-карт появилось в 1991 году. Полноразмерная «симка» стандарта 1FF представляла из себя большую карту, чьи размеры были сопоставимы с обычной банковской картой — 85,6×53,9 мм. Громоздкая СИМ карта полностью вставлялась в корпуса тогдашних не менее громоздких телефонов.

Mini-SIM

В 1996 в сфере СИМ-карт произошла настоящая революция. Была создана карта формата Mini-SIM, которая стала значительно компактнее по сравнению с моделью первого поколения. Габариты карты Mini-SIM составляют 25×15 мм, что в разы меньше по сравнению с предшествующей моделью с размерами банковской карты.

Карты формата Mini-SIM широко используются в телефонах и смартфонах, в том числе выпущенных уже в начале 2010-х годов. Более того, даже сейчас во многих телефонах и смартфонах по-прежнему установлены СИМ-карты формата Mini-SIM.

Micro-SIM

Выпущенная в 2003 году СИМ карта формата Micro-SIM стала еще меньше — 15×12 мм. Помимо уменьшенных размеров, СИМ карта со временем обзавелась поддержкой сетей четвертого поколения.

Формат Micro-SIM начал использоваться лидерами рынка телефонов начала 2000-х: Nokia, BlackBerry, Sony и LG. Но массовый переход на СИМ-карты нового формата состоялся благодаря Apple.

Американская компания начала использовать Micro-SIM в iPhone 4, iPad и iPad 2. Другие производители, включая Samsung, оценили решение и тоже перешли на него. СИМ-карты формата Micro-SIM до сих пор используются в огромном количестве мобильных устройств по всему миру.

Nano-SIM

Nano-SIM — формат СИМ-карт четвертого поколения, разработанный компанией Apple в 2012 году. Первоначально он использовался исключительно в iPhone 5 и iPad mini. Однако другие производители быстро разглядели преимущества Nano-SIM и стали применять новый формат в своих смартфонах.

Сейчас именно Nano-SIM является основным форматом СИМ-карт. Он используется в подавляющем большинстве современных смартфонов.

СИМ карта формата Nano-SIM еще меньше по сравнению с Micro-SIM — 12,3×8,8 мм. Инженеры Apple просто обрезали пластиковые края по бокам карточки формата Micro-SIM, благодаря чему и получилось уменьшить габариты.

Еще они оптимизировали «начинку» SIM-карты. Начиная с Nano-SIM в «симках» используется шесть контактов вместо восьми.

? Примечательно, что толщина СИМ-карт не уменьшалась до выхода Nano-SIM. Более 20 лет все «симки» имели толщину 0,76 мм. И только после появления стандарта Nano-SIM их толщина уменьшилась до 0,67 мм.

eSIM

eSIM (Embedded SIM, встроенная SIM) — введенный в 2014 году формат СИМ-карт в виде микросхем, которые встроены в устройство (отсюда и название «встроенная»). Стандарт позволяет отказаться от использования физических SIM-карт и слотов для них.

За счет eSIM у абонентов появляется возможность быстро переключаться между операторами. Для смены оператора на устройстве с использованием eSIM не требуется замена СИМ-карты, а только обновление настроек оператора.

Встроенные SIM-карты отличаются от традиционных минимальными размерами. Интегрируемые непосредственно в устройства, они имеют габариты около 6×5 мм и толщину менее миллиметра.

Стандарт eSIM особенно активно развивается производителями смартфонов Apple, Samsung и Huawei. Каждая из компаний неоднократно выпускала смартфоны и планшеты с интегрированной СИМ-картой.

Полноценный переход на eSIM по-прежнему не состоялся. Главная причина — недоступность технологии во многих странах. Например, в России. Российские власти и спецслужбы против использования встроенных SIM-карт.

Кроме этого, нововведению препятствуют ведущие операторы связи. Они опасаются прихода в Россию зарубежных операторов, которые смогут предлагать российским абонентам услуги связи на улучшенных условиях.

Согласно прогнозам аналитиков из телекоммуникационной сферы, в ближайшие 10 лет формат eSIM вытеснит физические СИМ-карты. Встроенные «симки» будут использоваться во всех смартфонах, планшетах, носимых устройств, а также «умных» гаджетах с использованием технологий «интернета вещей».

USIM

USIM-карта (Universal Subscriber Identity Module, универсальный модуль идентификации подписчика) — идентификационный модуль расширенного стандарта по сравнению с обычной SIM-картой. USIM-карта оснащена увеличенным объемом встроенной памяти (может хранить больше контактов и даже приложения) и имеет улучшенную криптографическую защиту.

Изначально USIM-карты разрабатывались на смену SIM-картам. Но их внедрение происходило низкими темпами. В наше время только некоторые операторы по всему миру выпускают USIM-карты. Они поддерживаются далеко не на всех смартфонах, несмотря на идентичные размеры с обычными SIM-картами.

Операторы и ассоциация GSMA не прекращают разработку формата USIM. В некоторых интервью представители GSMA заявляли о том, что в планах ассоциации значится ускоренное внедрение USIM-карт после повсеместного запуска сетей пятого поколения.

MultiSim

MultiSim-карта — идентификационный модуль с возможностью записи информации с нескольких СИМ-карт (8-16 штук). МультиСИМ карта может хранить информацию о нескольких номерах, но использовать несколько номеров одновременно не позволяет. Для переключения между номерами требуется осуществить выбор в СИМ-меню (приложении оператора).

Мультисим-карты были популярны в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда телефоны с двумя слотами для SIM-карт еще были диковинкой. В настоящее время MultiSim-карты по-прежнему продаются некоторыми операторами. Однако все больше операторов отказываются от них из-за низкого спроса, вызванного ограничениями в использовании мультисим-карт.

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Как обрезать СИМ-карту

Существует несколько способов обрезать СИМ-карту до микро-СИМ или нано-СИМ.

1. Обратитесь в салон оператора

Самый простой способ обрезать СИМ-карту — не делать это самому. Обратитесь в ближайший салон оператора. Сотрудники салона обменяют вашу СИМ-карту на новую нужного формата или обрежут старую «симку». Чаще всего бесплатно, но в некоторых тарифных планах прописана плата за эту услугу.

2. Обрежьте СИМ-карту по шаблону

Если справиться с СИМ-картой нужно здесь и сейчас, то можно обрезать ее своими силами. Для этого есть специальные шаблоны.

Как обрезать СИМ-карту до Микро-СИМ по шаблону

Скачайте шаблон для обрезки СИМ-карты до формата Микро-СИМ и распечатайте его на листе формата A4. Менять масштаб при печати не нужно. Приложите SIM-карту к шаблону, для уверенности прочертите линии обреза карандашом. Далее останется только ровно обрезать «симку» по линиям при помощи канцелярского ножа или острых ножниц.

Как обрезать СИМ-карту до Нано-СИМ по шаблону

Принцип обрезки СИМ-карты до Нано-СИМ аналогичный. Пользоваться нужно шаблоном по этой ссылке.

3. Воспользуйтесь резаком

Если резать SIM-карту своими руками боязно, можно воспользоваться специальным резаком для «симок». Работает элементарно. Карту нужно вставить в специальный отсек и сжать степлеровидное устройство в руке. Одно движение и СИМ карта стала Нано-СИМ или Микро-СИМ, смотря какой отсек выбрали.

Стоят такие резаки недорого. Только для карт Нано-СИМ можно взять за 100 рублей, а универсальную модель для всех типов карточек за 400 рублей.

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Как и где производится СИМ-карты

Производство СИМ-карт выполняется в три этапа.

1. Производство чипов. На первом этапе происходит производство самих чипов. Чипы для SIM-карт производят крупные компании: Samsung, Infinion, ST Microelectronics, SST и другие.

Чип выполняется из кремния с добавлением некоторых примесей: фосфора, меди, никеля, золота. Поверхность чипа покрывается металлами, которые необходимы для контакта чипа с мобильным устройством.

2. Сборка лент с чипами. Готовые чипы крепятся на контактные площадки. Контакты распаиваются и заливаются клеем. Полученные модули помещаются на ленту.

3. Крепление на карту, установка софта. Затем чипы извлекаются из лент и крепятся на пластиковую основу на конвейере. После выполняется установка программного обеспечения. Современные СИМ-карты кодируются на языке программирования C. В начале 2000-х в основе СИМ-карт лежал язык Java.

Также на этом этапе происходит загрузка данных о СИМ картах от сотовых операторов. В частности, выполняется присвоение ICCID, PUK-кода и другой технической информации, например, штрих-кодов.

? Сколько стоит производство одной SIM-карты? Изготовление одной СИМ-карты оценивается в 0,4 юаня (3,7 рубля) в Китае и 6-7 рупий в Индии (5-6 рублей). Цена может незначительно отличаться от условий сотрудничества производителя и оператора сотовой связи. Большинство СИМ-карт ведущих мировых операторов производится в Китае.

На выходе производитель получает готовую пластиковую карту с установленной в ней СИМ-картой, которая уже настроена под определенного оператора. Чаще всего вся серия производства выполняется на одном заводе. Впрочем, некоторые производители, у которых нет возможностей по сборке модулей, пользуются услугами партнеров.

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Какие данные хранятся на СИМ-карте

Каждая СИМ карта имеет собственную память для хранения различной информации. Какие именно данные хранятся на «симке»?

Информация для работы телефона. На SIM-карте хранятся сведения, которые жизненно необходимы для работы телефона.

В первую очередь, это IMSI (International Mobile Subscriber Identity) — международный идентификатор мобильного абонента. Идентификатор представляет собой последовательность цифр, которая содержит информацию о СИМ-карте, ее владельце и операторе связи.

IMSI требуется для определения списка услуг, которые можно предоставлять абоненту. Например, если абонент находится в роуминге, то именно идентификатор IMSI указывает на необходимость ограничения некоторых услуг.

В памяти СИМ-карты хранится KI (Key Identification) — секретный 128-битный ключ идентификации. Он позволяет сети выполнить проверку подлинности «симки» и убедиться в том, что она действительно принадлежит оператору.

Также в хранилище располагается уникальный серийный номер карты ICCID, временная информация о сети, сведения аутентификации безопасности, PIN- и PUK-коды.

Пользовательская информация. На СИМ-карте находится различная информация владельца телефона. В хранилище на «симке» располагается телефонная книга на 250 абонентов, входящие SMS и учетные данные абонента.

? В конце 2000-х у операторов появилась возможность оснащать SIM-карты увеличенным объемом встроенной памяти. Операторы буквально обезумели от этого. Они начали выпускать такие SIM-карты, на которые можно было устанавливать полноценные приложения. Но через несколько лет интерес операторов к выпуску «симок» с большой встроенной памятью пропал. Потребители не оценили.

USIM-карты для сетей UMTS могут хранить в себе гораздо больше контактов, а также дополнительную информацию о записях в контактной книге. Правда, пользуются этой возможностью единицы. Современные смартфоны позволяют хранить контакты, SMS, историю звонков и другие важные данные более удобным способом в облачных хранилищах.

?Владельцам iPhone и современных Android-смартфонов рекомендуется хранить контакты в любом доступном облачном сервисе, а не на СИМ-карте. Для iPhone это — iCloud, для Android-смартфонов — Samsung Cloud, Mi Cloud и т.д. Причина заключается в том, что во все большем количестве новых смартфонов отсутствует возможность быстрого переноса контактов с SIM-карты на мобильное устройство.

Файлы приложений. На SIM-картах также находятся данные приложений, установленных на смартфоне. В современных смартфонах такие данные сохраняют в память «симки» только приложения операторов.

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Как защищаются данные на СИМ-карте

В SIM-картах хранится множество данных, в том числе связанных с абонентом, его идентификацией и присутствием в сети. Очевидно, что эти сведения защищаются. Но каким образом?

СИМ карта имеет полноценную многоуровневую иерархическую файловую систему. Доступ к разным уровням защищен различными кодами. Абонентам предоставляются PIN- и PUK-коды, защищающие верхние слои файловой структуры. Они необходимы для получения доступа к деньгам на лицевом счете и сведениям, связанным с SIM-картой.

Нижние слои с идентификационными данными защищаются более надежно. Ключ KI, который используется для идентификации пользователя в сети, хранится исключительно в процессоре SIM-карты. Он не передается «наружу» и хранится в защищенной от чтения области памяти.

Операторы не выпускают специальных наборов инструментов API для получения доступа к ключу KI. Ключ нельзя прочитать, изменить или скопировать. Или есть способ?

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Как клонируют СИМ-карты

Взлом SIM-карты все же реален — путем клонирования. Для этого необходимо использовать методы криптоанализа и перебор RAND-паролей. СИМ карта вставляется в специальный считыватель и инициируется перебор паролей RAND алгоритмом A3.

Перебор паролей позволяет вычислить правильный ключ KI с возможностью дальнейшего использования его на другой СИМ-карте. Проще говоря, в теории хакер может взломать вашу «симку» и выйти в сеть оператора под вашим номером.

Впрочем, операторы борются с хакерами давно и возможность вычисления ключа KI путем перебора ограничена. В каждой SIM-карте есть «механизм самоуничтожения».

Если «симка» определяет N-ое количество неудачных попыток подбора RAND-пароля, она уничтожает сама себя. Хакеру должно повезти с подбором пароля, иначе защитный механизм заблокирует SIM-карту и оставит его не у дел.

Также важно знать, что выпущенные в последние пять лет СИМ-карты в принципе не подлежат клонированию. В них используются новые версии алгоритма A3 — COMP128v2 и COMP128v3. Они не позволяют подобрать ключ KI путем перебора пароля RAND.

Другими словами, если вы по какой-либо причине опасаетесь того, что вашу карту могут клонировать, просто замените ее на новую у оператора. «Симку» нового образца клонировать не удастся.

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Украли СИМ-карту. Что делать?

Если у вас украли СИМ-карту или смартфон вместе с СИМ-картой, первым делом необходимо заблокировать ее. Причем сделать это рекомендуется как можно быстрее.

Имея доступ к вашей СИМ-карте, мошенники могут получать коды подтверждения для проведения банковских операций или входа в защищенные двухфакторной аутентификацией учетные записи.

Совсем спешить блокировать СИМ-карту стоит в случае, если ее украли вместе со смартфоном и банковской картой, например, на заправке. По статистике подобные кражи чаще всего происходят именно там.

Как заблокировать СИМ карту

1. Обратитесь в поддержку оператора по телефону. Это самый простой и быстрый способ заблокировать «симку». Данные вашего паспорта должны быть неподалеку, так как служба поддержки запросит их.

Номера ведущих российских операторов для связи с поддержкой:

МТС — 8 800 250 0890 или 0890.

Билайн — 8 800 700 8000 или 0611.

МегаФон — 8 800 550 0500 или 0500.

Tele2 — 8 800 555 0611 или 611.

Yota — 8 800 550 0007.

2. Заблокируйте номер в личном кабинете. Выполнить блокировку номера можно в параметрах личного кабинета. Для входа в личный кабинет потребуется помнить логин и пароль.

3. Обратитесь в ближайший салон связи. Если позвонить оператору возможности нет, следует взять паспорт и отправиться прямиком в ближайший салон связи. Попросите сотрудника салона выполнить блокировку номера и заодно запросите выпуск новой СИМ-карты.

Как заказать СИМ-карту онлайн в МТС, Билайне, МегаФоне и Tele2

Для многих пользователей кража или потеря SIM-карты служит своего рода знаком к переходу к другому оператору. Для выполнения перехода необходимо заказать эту услугу на сайте нужного оператора или оформить новую СИМ-карту.

Не все знают, но в наше время у каждого крупного оператора есть услуга по заказу SIM-карты онлайн с курьерской доставкой на дом. Услуга предлагается не во всех городах, но с каждым годом становится все более доступной. Заказать SIM-карту у ведущих российских операторов можно по следующим ссылкам: МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, Yota.

На сайте оператора нужно выбрать желаемый тариф, ввести свои данные и указать предыдущий номер (если требуется переход с сохранением номера). На подачу заявки уходят считанные минуты. После этого остается ждать. Курьер доставит «симку» прямо на дом. При желании можно выбрать самовывоз SIM-карты из удобного салона.

Как активировать СИМ карту

Все современные СИМ-карты российских операторов активируются при первой же установке в телефон или смартфон, по вводу пин-кода.

Даже если вам повезло купить «симку», которая «валялась» на складе 5-6 лет, и она активируется автоматически, без ввода каких-либо специальных команд. Такие СИМ-карты тоже считаются современными.

После ввода пин-кода достаточно подождать несколько минут. СИМ-карта зарегистрируется в сети и заработает, сразу же позволив совершать звонки и выходить в интернет.

Что если СИМ карта не активируется? Очень редко, но все-таки бывает так, что «симка» не активируется автоматически после введения PIN-кода.

В таких случаях достаточно «помочь» СИМ-карте, совершив исходящий звонок. Звонить рекомендуется на бесплатный номер поддержки оператора. Так и деньги будут целы, и карточка полноценно активируется. Номера поддержки ведущих российских операторов следующие:

МТС — 8 800 250 0890 или 0890.

Билайн — 8 800 700 8000 или 0611.

МегаФон — 8 800 550 0500 или 0500.

Tele2 — 8 800 555 0611 или 611.

Yota — 8 800 550 0007.

Мы рекомендуем активировать СИМ-карту сразу после ее покупке прямо в салоне оператора. Это позволит избежать любых проблем с активацией. Например, карточка может оказаться банально бракованной. Да, такое пусть редко, но бывает.

Как заказать «симку» с красивым номером

Также у каждого оператора есть специальные услуги для приобретения SIM-карт с красивым номером. Да, такие еще остались, причем выбор впечатляет!

У МТС заказать красивый номер можно только в салоне оператора. Стоимость — от 1500 до миллиона рублей!

В Билайне имеется возможность подбора красивого номера на сайте . Удобный в использовании сервис позволяет подобрать номер с «красивым хвостом», номер похожий на чей-либо или номер, в котором содержится любимое число.

. Удобный в использовании сервис позволяет подобрать номер с «красивым хвостом», номер похожий на чей-либо или номер, в котором содержится любимое число. Аналогичный сервис есть и у МегаФона, он доступен на этой странице . Параметров для подбора красивого номера еще больше. Можно даже подобрать номер по слову.

. Параметров для подбора красивого номера еще больше. Можно даже подобрать номер по слову. Tele2 тоже предлагает выбор красивого номера для подключения на сайте . Выбор номеров большой. Есть как бесплатные красивые номера, так и варианты за 15 000 рублей.

. Выбор номеров большой. Есть как бесплатные красивые номера, так и варианты за 15 000 рублей. У оператора Yota подобрать и заказать красивый номер можно через официальное приложение (iOS, Android) или в одном из салонов продаж.

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С какого возраста можно купить СИМ карту

Очень популярный вопрос от подрастающего поколения. Вот какие правила покупки СИМ-карт у операторов «большой четверки».

МТС

Оформить СИМ-карту можно с 14 лет, сразу после получения паспорта. Но до 18 лет оформление договора возможно только с присутствием одного из родителей. Именно они должны подписывать договор за ребенка.

Билайн

Схожие правила и в Билайне. Люди получают право стать абонентами оператора с 14 лет, но до 18 лет оформление договора должно проводиться совместно с одним из родителей. От родителя потребуется письменное согласие на регистрацию СИМ-карты Билайна на ребенка. Специальное заявление выдают сотрудники оператора.

Мегафон

Самостоятельно оформить СИМ-карту в Мегафоне можно с 18 лет. С 14 до 18 лет покупка «симки» возможна в присутствии одного из родителей с паспортом.

Tele2

Это же относится и к Tele2. Оформление СИМ-карты без помощи родителей возможно только с 18 лет. С 14 до 18 лет для регистрации и покупки «симки» необходимо обращаться в салон с одним из родителей, который должен написать специальное заявление.

Yota

Оригинальные правила у оператора Йота. Он позволяет оформлять СИМ-карту лицам от 14 до 18 лет по нотариальной доверенности от родителей. При наличии такой доверенности личное присутствие родителей в салоне необязательно.

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Мифы про СИМ-карты, в которые давно пора перестать верить

SIM-карты размагничиваются

Самый распространенный миф про СИМ-карты. Многие люди считают, что «симки» со временем размагничиваются, из-за чего их нужно регулярно менять. Якобы без этого начнет хуже ловить. Из-за мифической опасности размагничивания СИМ-карты даже часто советуют хранить вдали от магнитов.

Миф распространяют не только обычные люди, но и сами операторы. Вот, например, представители поддержки «МегаФона» советуют менять «симку» раз в полгода-год!

Что на самом деле? А в реальности в SIM-картах попросту нет намагниченных элементов. В них совершенно нечему «размагничиваться». Как мы уже писали выше, СИМ карта состоит из процессора, ОЗУ, ПЗУ и контроллера ввода-вывода. Ни один из элементов не связан с магнетизмом!

«Симки» вечные

Тем не менее, СИМ-карты действительно могут начинать работать хуже со временем. Многие считают, что «симки» являются «вечными» и могут использоваться десятилетиями без проблем. Обычно такие люди опираются на собственный опыт. Говорят: «Я пользуюсь своей СИМ-картой вот уже 20 лет, работает идеально, лучше чем новые!».

Но параллельно с такими «удачливыми» абонентами есть десятки и сотни тысяч, у которых СИМ-карты со временем стали работать значительно хуже. Чаще всего так происходит из-за банального загрязнения или коррозии контактов карточки.

Помните, что SIM-карты вовсе не вечные. Они могут начинать работать хуже или вовсе выходить из строя. Пользуйтесь ими аккуратно и как можно реже трогайте пальцами за контакты.

Старая СИМ карта хуже ловит сигнал

Старая «симка» может только хуже определяться смартфоном, например, из-за поврежденных или загрязненных контактов. Сама же по себе СИМ карта не отвечает за «ловлю сигнала». Эта задача целиком лежит на телефоне и его антеннах.

Так что, если сотрудники оператора будут говорить о том, что ваша связь улучшится при замене «симки», не верьте. Конечно же, убедитесь в том, что ваша СИМ карта находится в нормальном состоянии. Если видимых повреждений на контактах нет, значит проблема в телефоне или зоне покрытия оператора.

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Как долго хранится номер, если не использовать СИМ-карту

У каждого сотового оператора предусмотрена блокировка телефонного номера после достижения определенного периода бездействия. Если вы не пользуетесь СИМ-картой, она через некоторое время блокируется и с нее списываются деньги.

Когда проходит максимальный срок бездействия, договор между вами и оператором разрывается. Номер перестает быть вашим.

У разных операторов разные условия блокировки номера за бездействие.

МТС

Через 183 дня бездействия со счета будет списываться по 5 рублей в сутки. Как только на счету не останется денег, номер будет заблокирован. На некоторых тарифных планах действуют более суровые условия. Например, деньги начинают списываться после 90 дней бездействия.

МегаФон

Через 89 дней бездействия со счета списываются по пять рублей в сутки. Когда деньги на счету заканчиваются, происходит блокировка номера.

Билайн

Через 90 дней бездействия начинает списываться по 3 рубля в сутки за сохранение номера. Блокировка через 180 дней неактивности.

Tele2

Через 120 дней бездействия начинает списываться по 3 рубля в сутки за сохранение номера. Блокировка через 180 дней неактивности.

Yota

Через 90 дней бездействия начинает списываться по 150 рублей в сутки за сохранение номера. Как только на счету не останется денег, номер блокируется.

Для того, чтобы оператор не заблокировал SIM-карту, достаточно воспользоваться платными услугами на ней до достижения критического срока бездействия. Например, раз в три месяца (подходит для всех операторов) написать одну SMS или пополнить счет на 10 рублей.

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Как хранить неиспользуемые СИМ-карты

Со сроком блокировки неиспользуемых «симок» разобрались. Как их правильно хранить, чтобы они не вышли из строя со временем? Есть ли какие-то специальные методы?

К счастью, думать о правильном хранении SIM-карт не нужно! Как мы уже выяснили, «симки» нельзя «размагнитить». В связи с этим, частые советы из интернета о том, что SIM-карты нужно хранить вдали от магнитов, в специальных деревянных коробочках это полная чушь. Храните неиспользуемые SIM-карты как душе угодно.

Если же вы хотите хранить СИМ-карты организованно, так, чтобы не потерять их, лучше всего использовать специальный металлический кейс. Да, китайцы производят даже особые кейсы для хранения «симок».

Такой кейс позволяет удобно хранить карты различных форматов. Для тех, у кого без дела лежат сразу несколько СИМ-карт, покупка такого кейса и вовсе обязательна. Цена аксессуара смешная — 100 рублей.

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Можно ли подарить СИМ-карту родственнику или другу

Вы праве подарить свою СИМ-карту кому угодно. Но делать это нужно официально, при помощи специального заявления на переоформление владельца. Процедура идентична как для обычных номеров, так и для подключенных на юридических лиц.

В том числе, имеется возможность переоформить номер с юридического лица на физическое. Это очень часто используемая услуга в салонах операторов. Бывшие сотрудники, которые пользуются корпоративными номерами в течение длительного времени, могут оставлять номера себе после ухода из компании.

Что нужно делать? Для того, чтобы сменить владельца номера требуется обратиться в салон оператора. Ни один из операторов не выполняет эту операцию онлайн.

В салоне должны присутствовать обе стороны операции: абонент, который является владельцем номера, и абонент, который станет его новым владельцем. От абонентов требуются паспортные данные и правильно заполненное заявление.

Услуга передачи номера у всех операторов платная. Билайн и Tele2 берут за нее всего 50 рублей, МегаФон — 150 рублей, МТС — 340 рублей.

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Как почистить SIM-карту и сделать ее как новой

Если связь на вашем телефоне время от времени пропадает полностью или происходят странные перебои, почистите SIM-карту. Для использующих одну «симку» больше десяти лет пользователей этот способ, вероятнее всего, исправит любые проблемы со связью. Просто потому, что контакты карточки со временем загрязнились.

Как почистить СИМ-карту? Элементарно. Возьмите ластик (стерку) и аккуратно почистите контакты по всей площади СИМ-карты. После этого сдуйте крошки ластика с «симки», не трогайте контакты пальцами.

Эта несложная операция зачастую возвращает к жизни «симки-долгожители». Обязательно попробуйте, если начнутся проблемы.

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Какой будет СИМ карта будущего

Больше 20 лет СИМ-карты почти не меняются. Да, их размеры сильно уменьшились, но суть осталась неизменной. Мы имеем физическую карточку, которую нужно вставить в специальный слот в телефоне. Когда все изменится? Скоро.

Существует несколько альтернатив традиционным СИМ картам. Большинство из них активно разрабатываются и совершенствуются.

eSIM

eSIM (embedded SIM или встроенная SIM) — главный претендент на смену обычных СИМ-карт. Apple, Samsung, Huawei и другие производители мобильных устройств популяризируют технологию не первый год.

Больше всего старается Apple, которая использует eSIM в iPhone, iPad и Apple Watch. С каждым годом компания делает возможным использование eSIM в новых странах, в общем старается.

eSIM больше всего подходит на звание СИМ-карты будущего. Она интегрирована прямо в мобильное устройство — ее не нужно покупать, ее нельзя потерять или сломать.

eSIM можно оформить через интернет. Не нужно идти в салон оператора и выслушивать бесконечные предложения сотрудников о подключении «ценных бесплатных услуг», которые в итоге оказываются платными.

У ведущих мировых операторов, которые предлагают использование eSIM, например, в iPhone, подключение к желаемому тарифу через интернет реализовано уже сейчас.

eSIM подключается моментально. Можно переходить от оператора к оператору за считанные минуты. Увидели выгодное предложение от другого оператора? Воспользуйтесь им, нажав всего на пару ссылок на смартфоне.

Почему Apple и другие заинтересованы в eSIM

У производителей смартфонов несколько причин для развития eSIM. Основная заключается в том, что используя eSIM, они могут полностью отказаться от использования традиционных физических SIM-карт в своих устройствах.

В смартфоны не придется встраивать громоздкий слот для «симки», что освободит место для других компонентов. Учитывая, что каждый квадратный миллиметр под корпусом современных смартфонов невероятно важен, неудивительно, что производители заинтересованы в развитии eSIM.

Также выпуская смартфоны с интегрированной eSIM, производители могут более тесно сотрудничать с операторами связи на более выгодных для себя условиях.

Какие iPhone, iPad и Apple Watch поддерживают eSIM

Apple — локомотив в развитии встроенных СИМ-карт. Компания выпустила уже множество устройств, оснащенных eSIM.

iPhone

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad

11-дюймовый iPad Pro 2018

12,9-дюймовый iPad Pro 2018

iPad Air 3

iPad mini 5

Apple Watch

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Кроме этого, в некоторых старых моделях iPad имеется Apple SIM. Это тоже встроенная СИМ карта. Apple оснащала ею планшеты iPad Pro образца 2017 года. В последние два года Apple перешла на использование eSIM.

eSIM в России

Технология eSIM запрещена в России на законодательном уровне. Ни один российский оператор не выпускает eSIM.

Из-за чего eSIM нарушает закон? Создание eSIM считается клонированием SIM-карты. Клонирование «симок» запрещено — это уголовное нарушение.

Тем не менее, некоторые российские операторы особенно сильно заинтересованы в eSIM. Например, Tele2. В первой половине 2019 года оператор внезапно предложил абонентам перейти на eSIM.

Оператор нашел лазейку в законодательстве, начав оформлять eSIM с одновременной блокировкой старой физической СИМ-карты. Такая схема работала всего неделю, после ее прикрыли.

Ведущая тройка операторов пока, наоборот, скептически относится к eSIM. В начале 2019 года представители МТС, Билайна, МегаФона и ФСБ (!) посовещались и пришли к выводу, что они против внедрения eSIM в России.

Согласно официальному заявлению, причина в отсутствии необходимой криптографической защиты eSIM и вероятному возникновению конкуренции со стороны зарубежных виртуальных операторов.

Независимые эксперты из области телекоммуникаций считают, что операторы больше всего опасаются именно конкуренции. Внедрение eSIM позволит абонентам менять операторов не выходя из дома, за считанные секунды, просто изменив настройки в смартфоне. Абоненты точно будут искать лучшие для себя условия, покидая ведущих операторов.

Несмотря на протесты операторов и ФСБ, легализация eSIM в России все же может состояться. Минкомсвязи неоднократно заявляло, что не видит в eSIM угрозы. Более того, в первой половине 2019 года министерство начало готовить нормативную базу eSIM. Процесс идет.

iSIM

iSIM — встроенная прямо в процессор СИМ карта, разработанная компанией ARM. «Карточка» iSIM по праву является самой миниатюрной среди аналогов. Она занимает всего долю одного квадратного миллиметра.

ARM создала iSIM для устройств «интернета вещей» и «умных» гаджетов. Первоначально решение разрабатывалось для самых компактных устройств, например, беспроводных датчиков с необходимостью передачи собираемых данных по мобильной связи.

Но в последствии компания задумалась, что использовать технологию iSIM можно и во всех других устройствах, включая смартфоны. Разработка активно идет. Правда, массового применения решения пока не происходит.

Project Fi

Project Fi — проект необычного виртуального оператора компании Google. IT-гигант придумал систему связи, при которой смартфон подключается к открытым Wi-Fi-сетям и передает данные по защищенному VPN-каналу. Разумеется, бесплатно. Если по близости нет открытых сетей Wi-Fi, смартфон автоматически подключается к ближайшей самой быстрой сотовой сети вне зависимости от оператора.

Project Fi уже запущен, пока только в США. Больше всего связь привлекает тех, кто много путешествует. Благодаря Project Fi не приходится возиться с международными «симками», выбирать операторов и изучать их тарифы.

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СИМ карты для умного дома

Будущее СИМ-карт тесно связано с устройствами «умного» дома и гаджетами «интернета вещей». Но и в настоящем происходит активное развитие «умных» устройств, в том числе в России.

Ведущие российские операторы предлагают СИМ-карты для гаджетов «умного» дома со специальными тарифами. В чем их фишка?

СИМ карты для умного дома сами по себе самые обычные, формата Nano-SIM. Их главная особенность заключается в особом тарифном плане, в котором нет никаких «левых» услуг и возможности их «случайного» подключения.

Кроме этого, тарифы для «умных» устройств весьма доступные и обычно оплачиваются только раз в год. Все для того, чтобы пользователю не приходилось думать о необходимости постоянного пополнения баланса на «симке», встроенной в сигнализации или смарт-замке.

СИМ карты для «умного» дома используются в различных устройствах и приборах. Чаще всего их устанавливают в:

«умные» часы,

системы отопления,

датчики «умных» домов,

котлы отопления,

автомобильные сигнализации,

бортовые компьютеры,

банкоматы,

платежные терминалы,

охранные и противопожарные сигнализации.

СИМ карты для «умного» дома идеально подходят для всех устройств и приборов, которым требуется постоянная, но не интенсивная связь с интернетом.

Все ведущие российские операторы предлагают тарифы для устройств «умного» дома. Условия следующие.

МТС. Тариф «Умное устройство». 30 минут разговоров/мес, 100 SMS/мес, 200 МБ интернет-трафика/мес. Абонентская плата — 790 рублей в год.

Билайн. Тариф «Для умных вещей». 30 минут разговоров/мес, 100 SMS/мес, 500 МБ интернет-трафик/мес. Абонентская плата — 100 рублей в месяц.

Мегафон. Тариф «Умные вещи». 40 минут разговоров/мес, 80 SMS/мес, безлимитный интернет-трафик (после израсходования 60 МБ в неделю на скорости 64 КБ/с). Абонентская плата — 750 рублей в год или 20 рублей в неделю.

Tele2. Тариф «Интернет для вещей». 30 минут разговоров/мес, 100 SMS/мес, безлимитный интернет-трафик (после израсходования 300 МБ в месяц на скорости 64 КБ/с). Абонентская плата — 100 рублей в месяц.

Так что, если готовитесь к покупке «умного» гаджета или созданию полноценного «умного» дома, выбирайте подходящий тариф.

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