Случайно удалили заметку на iPhone/iPad: как её восстановить?
Очень полезный совет.
Всем привет, мы частенько записываем в заметки то, что боимся забыть. Но при этом умудряемся удалить такие важные данные. В основном, по ошибке. Но всё же теряем ценную информацию. Но пока подождите пробовать восстановить текст по памяти. Есть один способ, который вам наверняка поможет. Все подробности у нас. Поехали!
Итак, в заметках можно сделать кучу полезного:
- Написать текст.
- Добавить фотографию с описанием.
- Нарисовать что-то.
- Оформить таблицу.
- Создать список дел, в котором можно отмечать сделанные.
А что делать, если мы удалили что-то важное? А, может, и не важное, но проверить точно стоило бы.
Путь несложный:
1. В списке заметок нажимаем «<Папки» и попадаем в меню Айклауда.
2. Здесь мы видим папки с заметками. Обычно их всего две: «Заметки» и «Удалённые». Но вы можете создать и свои дополнительные папки. Как вы поняли, заходим в папку с удалёнными.
3. Проводим по нужно заметке справа налево и видим два возможных действия: удалить окончательно и переместить в папку. Выбираем значок папки и место для сохранения заметки.
4. Всё. Вы справились! Не забывайте, что в корзине срок хранения всего 30 дней. Так можете и потерять что-то важное. Всем лайк!
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