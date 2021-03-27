Случайно удалили заметку на iPhone/iPad: как её восстановить?

Очень полезный совет.



Всем привет, мы частенько записываем в заметки то, что боимся забыть. Но при этом умудряемся удалить такие важные данные. В основном, по ошибке. Но всё же теряем ценную информацию. Но пока подождите пробовать восстановить текст по памяти. Есть один способ, который вам наверняка поможет. Все подробности у нас. Поехали!

Итак, в заметках можно сделать кучу полезного:

Написать текст.

Добавить фотографию с описанием.

Нарисовать что-то.

Оформить таблицу.

Создать список дел, в котором можно отмечать сделанные.

А что делать, если мы удалили что-то важное? А, может, и не важное, но проверить точно стоило бы.

Путь несложный:

1. В списке заметок нажимаем «<Папки» и попадаем в меню Айклауда.

2. Здесь мы видим папки с заметками. Обычно их всего две: «Заметки» и «Удалённые». Но вы можете создать и свои дополнительные папки. Как вы поняли, заходим в папку с удалёнными.

3. Проводим по нужно заметке справа налево и видим два возможных действия: удалить окончательно и переместить в папку. Выбираем значок папки и место для сохранения заметки.

4. Всё. Вы справились! Не забывайте, что в корзине срок хранения всего 30 дней. Так можете и потерять что-то важное. Всем лайк!

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