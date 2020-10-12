Смартстопка: как правильно использовать виджеты в iOS 14
Даже у виджетов есть свои секреты.
В iOS 14 появилось много возможностей более гибкой настройки. Помимо прочего, мы получили виджеты. Придумали их, конечно, на Андроиде очень много лет назад. Но заимствование в мире технологий – дело привычное. Виджеты можно не только настраивать по размеру, но и объединять. Об этом читайте ниже.
О самой настройке виджетов мы уже писали. А сейчас рассмотрим их объединение в смартстопку. Зачем вам это нужно? Экран всё-таки не безграничный, а виджеты занимают немало места. На один рабочий можно добавить до 6 виджетов. А как вам возможность наслаивать до 10 таких окон в одну стопку, то есть можно добавить до 60 на один экран? Вот и я говорю, что здорово. Итак:
- Зажимаем свободное место на экране. Иконки приложений начнут дрожать, но это вам сейчас не интересно. Сверху нажимаем на плюсик и выбираем виджеты.
Важно: виджеты должны быть одного размера, иначе объединить их не получится.
2. Когда вы определились со списком умных окон, снова зажимайте свободное место на экране. Но уже задрожали не только приложения, а ещё и виджеты. Просто перетаскиваем не более 9 виджетов на какой-нибудь один. Принцип как при создании папки. Готово.
Важно: вы можете при добавлении каждого виджета тут же добавлять его в смартстопку. Так вы немного сэкономите время.
3. Теперь мы можем пролистывать эту смартстопку и виджеты будут меняться. Они будут бесконечно ездить по кругу. Вот так вы сэкономили кучу места на экране, а информации меньше не стало.
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