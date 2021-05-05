Snapchat для iOS наконец-то получил темную тему — как включить ее на iPhone?
Показываем.
Пользователи популярного приложения Snapchat на iOS наконец-то получили возможность использовать в любимой программе темную тему! И эту спустя почти 2 года после добавления столь любимого нами Dark Mode в iOS (напомним, что эта фишка появилась в iOS 13).
Как включить? Расскажем.
Snapchat для айфона дает возможность выбрать между тремя типами режимов: светлая тема, темна тема, светлая или темная в зависимости от настроек iOS (удобно, когда у вас стоит автоматическое переключение на темную тему, скажем, вечером).
Итак, вот, что надо сделать:
1) Включить Snapchat.
2) Зайти в «Настройки» Snapchat (слева сверху желтый значок).
2) Затем в настройках найти «Внешний вид приложения» (App Appearance).
2) А после выбрать режим между «Всегда тёмный» (Always Dark), «Всегда светлый» (Always Light) или «Соответствующий системе» (Match System).
Всё!
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