Snapchat для iOS наконец-то получил темную тему — как включить ее на iPhone?

Показываем.

Пользователи популярного приложения Snapchat на iOS наконец-то получили возможность использовать в любимой программе темную тему! И эту спустя почти 2 года после добавления столь любимого нами Dark Mode в iOS (напомним, что эта фишка появилась в iOS 13).

Как включить? Расскажем.

Snapchat для айфона дает возможность выбрать между тремя типами режимов: светлая тема, темна тема, светлая или темная в зависимости от настроек iOS (удобно, когда у вас стоит автоматическое переключение на темную тему, скажем, вечером).

Итак, вот, что надо сделать:

1) Включить Snapchat.

2) Зайти в «Настройки» Snapchat (слева сверху желтый значок).

2) Затем в настройках найти «Внешний вид приложения» (App Appearance).

2) А после выбрать режим между «Всегда тёмный» (Always Dark), «Всегда светлый» (Always Light) или «Соответствующий системе» (Match System).

Всё!

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