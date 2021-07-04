Spotlight в iOS 15 научили отлично искать в «Фото» — показываем
Еще одно полезное нововведение.
Продолжаем находить полезные фишки в iOS 15 и рассказывать вам о них. Сегодня на очереди обновленный поиск фирменной внутренней поисковой системы Spotlight, которые позволит вам найти все, что нужно (в перспективе) на вашем айфоне.
В приложении «Фото» уже обнаруживаются позитивные изменения.
Итак, заходим, нажимаем поиск.
И, допустим, хотим найти котов. Просто пишем «Коты». Вуаля:
Нужны места? Например, «Ростов»:
Как видите, тоже находит. А людей найдет? Без проблем:
Пройдемся по странам. Например, Греции:
Или Турции:
А если написать «Текст»?
Неплохо, да?
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