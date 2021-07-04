Spotlight в iOS 15 научили отлично искать в «Фото» — показываем

Еще одно полезное нововведение.

Продолжаем находить полезные фишки в iOS 15 и рассказывать вам о них. Сегодня на очереди обновленный поиск фирменной внутренней поисковой системы Spotlight, которые позволит вам найти все, что нужно (в перспективе) на вашем айфоне.

В приложении «Фото» уже обнаруживаются позитивные изменения.

Итак, заходим, нажимаем поиск.

И, допустим, хотим найти котов. Просто пишем «Коты». Вуаля:

Нужны места? Например, «Ростов»:

Как видите, тоже находит. А людей найдет? Без проблем:

Пройдемся по странам. Например, Греции:

Или Турции:

А если написать «Текст»?

Неплохо, да?

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