Сверхполезная функция iPhone, которая позволяет ничего не забывать

Пользоваться одно удовольствие!

Если вы регулярно забываете перезвонить на пропущенный звонок или ответить на важную SMS, то будете рады узнать, что на iPhone есть малоизвестная функция, способная сильно выручить. Не все знают, но на iPhone существует возможность быстрого создания «умных» напоминаний.

На каждом iPhone можно моментально создавать «умные» напоминания на основе любого контента, расположенного на экране. Достаточно сказать голосовому помощнику Siri команду «Напомни мне об этом» и он тут же создаст напоминание о том, что отображается на дисплее. Приведем пару примеров для наглядности.

Вам поступил звонок, ответить на который прямо сейчас возможности нет. Чтобы не забыть о нем, достаточно находясь на экране с пропущенным звонком вызвать Siri и попросить ее «Напомнить об этом через два часа». Siri тут же создаст напоминание о необходимости перезвонить этому контакту и уведомит об этом через два часа. Разумеется, время можно выбирать любое.

Подобная система работает по всему iPhone. Вы можете создавать такие напоминания не только на звонки и SMS, но и в других приложениях. Например, в браузере Safari. Нашли интересную статью, но прочитать ее прямо сейчас нет времени? Попросите Siri напомнить об этом, и она создаст уведомление, в котором будет содержаться адрес страницы.

Польза от таких быстрых напоминаний огромная. На создание напоминаний тратится минимум времени и усилий, из-за чего использовать их действительно приятно и полезно.

Ранее мы рассказывали о новом способе увеличить время работы iPhone под управлением iOS 13.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,25 из 5, оценили: 8)

из 5, оценили: