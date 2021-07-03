Теги в «Заметках» в iOS 15 это и правда полезно — как пользоваться
Полезная фишка.
Еще одна полезная фишка, которую мы обнаружили в iOS 15 — теги в приложении «Заметки». Это и правда работает, а еще упрощает вашу жизнь. Особенно, если у вас тьма-тьмущая записей. Сотни и сотни. Вот, например, как у моей супруги.
Расскажем, как пользоваться. И покажем.
В общем, вам нужно добавлять в заметки различные теги. Как вы это делаете в том же Instagram.
Затем по этому тегу без проблем вы найдете нужные записи.
Например, используем тег #работа. Он будет искать рабочие записи.
О нововведениях предупреждают сразу. Правда, в нынешней бете пока что на английском языке. На русский, вероятно, перевести еще не успели.
Но теги ищет iOS 15 на нашем родном прекрасно и без проблем.
Пользуйтесь! А вот @ для совместного редактирования мы пока не протестировали. В семье пока один айфон на iOS 15.
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