Теги в «Заметках» в iOS 15 это и правда полезно — как пользоваться

Полезная фишка.

Еще одна полезная фишка, которую мы обнаружили в iOS 15 — теги в приложении «Заметки». Это и правда работает, а еще упрощает вашу жизнь. Особенно, если у вас тьма-тьмущая записей. Сотни и сотни. Вот, например, как у моей супруги.

Расскажем, как пользоваться. И покажем.

В общем, вам нужно добавлять в заметки различные теги. Как вы это делаете в том же Instagram.

Затем по этому тегу без проблем вы найдете нужные записи.

Например, используем тег #работа. Он будет искать рабочие записи.

О нововведениях предупреждают сразу. Правда, в нынешней бете пока что на английском языке. На русский, вероятно, перевести еще не успели.

Но теги ищет iOS 15 на нашем родном прекрасно и без проблем.

Пользуйтесь! А вот @ для совместного редактирования мы пока не протестировали. В семье пока один айфон на iOS 15.

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