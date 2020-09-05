Телефонные номера, на которые нельзя перезванивать!

Если позвонят с этих номеров, не бери трубку!

Каждый пользователь смартфонов и телефонов сталкивался с такими ситуациями, когда на его устройство поступает звонок, на который не успеваешь ответить. Или звонящий сразу же сбрасывает звонок, или случается технический сбой. Одним словом, вы не успеваете услышать, что вам хотят сказать с того конца провода, и в некоторых ситуациях нам попросту нельзя перезванивать на высветившийся номер.

Итак, вам не нужно перезванивать, если:

Номер телефона начинается не на 7 или 8, что означает, что звонить могут из-за рубежа. А это большие расходы на международную связь. Номер телефона состоит из малого количества цифр. Обычно это 5 или 6 цифр, тут любой нормальный человек засомневается в рациональности беседы. Номер телефона имеет сомнительную репутацию. В эру повсеместного интернета довольно просто «пробить» информацию об абоненте и выяснить, не принадлежит ли данный номер мошеннику.

Также часто возникают ситуации, когда абоненту приходит СМС с каким-либо текстом, принуждающим перезвонить. Обычно так поступают мошенники, желающие выудить средства незаконными способами. В последнее время распространились также факты мошенничества, связанные с хищением данных к доступам банковских счетов и карт. Соответственно, при беседах с незнакомыми людьми по телефону нужно быть предельно осторожными.

В завершение есть еще один совет – не реагировать на множество дозвонов с одного номера. Таким образом злоумышленники буквально вынуждают вас перезвонить с желанием высказать все, что вы думаете. Этого они и добиваются, так что, в некоторых случаях нервы также нужно контролировать.

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