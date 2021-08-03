Топ-5 секретов Телеграмма на iOS — как их найти и использовать

Раскрываем скрытые фишки.

Мессенджер Телеграмм и правда замечательный. Удобный, с элементами социальной сети и СМИ. Пользоваться им одно удовольствие. Но есть секреты, которые знают немногие. И мы вам расскажем о них, а также покажем, как их найти.

Топ-5 самых полезных скрытых функций.

Как добавить второй аккаунт в Телеграмм?

Заходим в меню и просто зажимаем палец на значке Настройки.

Добавляем второй аккаунт (через второй телефон разумеется).

Как войти в меню секретных настроек?

Просто быстро нажимаем на значке Настройки 10 раз подряд. Попадаем вот в такое меню.

Тут много всего.

Функция активного шумоподавления

Для начала заходим в секретное меню. Идем вниз. Включаем Noise Suppression.

Полезно для голосовых чатов.

Отчистить базу данных и кэш

Телеграмм стал занимать слишком много места? Тогда вам нужно нажать на Clear Database, а также на Clear Database and Cache.

Ну и не лишней будет оптимизация базы данных. Нажмите на Optimize Database.

Выбор кодека

Доступно 4. По умолчанию предпочтений нет. Apple советует H264/H265. Для чего? Для экономии трафика при воспроизведении видео.

Ну как? Интересно?

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