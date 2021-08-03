Топ-5 секретов Телеграмма на iOS — как их найти и использовать
Раскрываем скрытые фишки.
Мессенджер Телеграмм и правда замечательный. Удобный, с элементами социальной сети и СМИ. Пользоваться им одно удовольствие. Но есть секреты, которые знают немногие. И мы вам расскажем о них, а также покажем, как их найти.
Топ-5 самых полезных скрытых функций.
Как добавить второй аккаунт в Телеграмм?
Заходим в меню и просто зажимаем палец на значке Настройки.
Добавляем второй аккаунт (через второй телефон разумеется).
Как войти в меню секретных настроек?
Просто быстро нажимаем на значке Настройки 10 раз подряд. Попадаем вот в такое меню.
Тут много всего.
Функция активного шумоподавления
Для начала заходим в секретное меню. Идем вниз. Включаем Noise Suppression.
Полезно для голосовых чатов.
Отчистить базу данных и кэш
Телеграмм стал занимать слишком много места? Тогда вам нужно нажать на Clear Database, а также на Clear Database and Cache.
Ну и не лишней будет оптимизация базы данных. Нажмите на Optimize Database.
Выбор кодека
Доступно 4. По умолчанию предпочтений нет. Apple советует H264/H265. Для чего? Для экономии трафика при воспроизведении видео.
Ну как? Интересно?
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