Топ-5 скрытых фишек в Telegram, о которых вы даже не догадывались

Действительно уникальные возможности.

Telegram на сегодняшний день является одним из самых популярных мессенджеров. Кроме того, это еще и социальная сеть, а также оперативное СМИ.

Большинству пользователей Telegram может показаться, что они изучили приложение вдоль и поперек. Мы тоже так думали. Пока не обнаружили вот эти скрытые фишки. Спешим поделиться с вами.

Удобная навигация по «Избранному» с помощью тегов

Часто добавляете что-то в «Избранное»? И ничего потом не можете там найти, так как информации слишком много. Но, оказывается, в хаосе можно навести порядок с помощью хэштегов.

Просто при добавлении в «Избранное» (Saved Messages) добавляйте тег с помощью значка #.

Затем в сохраненных текстах можно легко ориентироваться следующим образом. Просто пишем в поиске, например, #кино и получаем все сообщения с этим тегом.

Удобно!

Быстрый вызов меню дополнительных действий

Вовсе не обязательно удерживать палец зажатым на сообщении, чтобы вызвать меню дополнительных действий.

Достаточно просто быстро нажать на нем два раза.

Вкладка «Звонков»

Чтобы вкладка звонков появилась в нижнем меню, нужно зайти в «Настройки», выбрать «Звонки», а затем нажать на «Вкладка Звонки».

Раньше было так:

Теперь так:

Очистить кэш для освобождения места на смартфоне

Кэш Telegram имеет свойство разрастаться на много-много гигабайт. Решить эту проблему очень просто.

Просто переходим в «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти». Внизу находим вкладку «Хранилище iPhone». Ждем какое-то время. Затем нажимаем «Очистить кэш».

Всё!

Защита Telegram с помощью облачного пароля

Вход в Telegram можно защитить с помощью облачного пароля.

Тогда любое подключение с нового гаджета потребует его введение.

Открываем «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Облачный пароль». Задаем и наслаждаемся безопасностью.

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