Три мифа об аккумуляторах смартфонов, в которые срочно нужно перестать верить

Забудьте про эти мифы!

У пользователей смартфонов существует множество мифов, внушительная часть которых связана с процессом зарядки мобильных устройств. В этом материале мы опровергли три наиболее распространенных мифа о зарядке смартфонов с целью предостеречь пользователей от веры в заведомо неверную информацию.

1. Смартфон нельзя оставлять на зарядке на ночь

Многие пользователи всерьез считают, что оставлять смартфон на зарядке на всю ночь ни в коем случае нельзя. Причем делать это люди боятся по самым различным причинам, в списке которых опасения за увеличение расхода электроэнергии, нанесение вреда аккумулятору и даже за вероятность воспламенения смартфона.

Однако все подобные опасения следует оставить в прошлом. Производители смартфонов уже очень давно оснащают мобильные устройства контроллерами зарядки. Они предотвращают поступление заряда сразу, как только аккумулятор заряжается до 100%. Далее зарядка аккумулятора не происходит. Именно из-за этого вы не обнаруживаете свой смартфон горячим от зарядки на утро.

2. Нужно обязательно закрывать запущенные приложения

Это, пожалуй, самый распространенный миф среди владельцев смартфонов. Немало пользователей считают, что оставленные работать в фоновом режиме приложения пагубно влияют на заряд аккумулятора. В связи с этим принято полагать, что их закрытие поможет увеличить время автономной работы устройства.

На самом же деле это абсолютно не так. И в iOS, и в Android предусмотрены «умные» системы выгрузки приложений из памяти. Как только приложение оказывается в фоновом режиме, оно перестает потреблять ресурсы устройства, в том числе и заряд аккумулятора.

В прошлом году точку во всех обсуждениях на данную тему поставил старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги. На заданный вопрос о необходимости вручную выгружать фоновые приложения он дал максимально четкий ответ: «Нет и еще раз нет».

3. Смартфон нужно полностью разряжать перед зарядкой

И, наконец, третий распространенный миф, вера в который, наоборот, делает аккумуляторы современных смартфонов только хуже. Многие уверены, что перед зарядкой смартфона его аккумулятор требуется разрядить полностью.

Данный миф в свое время был правдой. Аккумуляторы на основе никеля, использующиеся в смартфонах 15-20 лет назад, действительно имели так называемый эффект памяти. И для их эффективной зарядки была необходима предварительная полная разрядка. Сейчас же в смартфонах используются литий-полимерные аккумуляторы. В них нет никакого «эффекта памяти». Более того, смартфоны с такими аккумуляторами (все смартфоны) рекомендуется ставить на зарядку до падения уровня заряда до 30%.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

(4,40 из 5, оценили: 47, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: