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«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить

14 Июн, 2020

«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить

Очень полезная функция.

Одним из самых интересных нововведений iOS 13 стала функция «умной» зарядки iPhone. Она позволяет заряжать смартфон специальном образом, с минимальным ущербом для аккумулятора. Как включить функцию и правильно ей пользоваться рассказали в этой инструкции.

«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить

Что нового в iOS 13: «умная» зарядка

Функция особой зарядки iPhone называется «Оптимизированная зарядка аккумулятора». На iPhone под управлением iOS 13 она находится в меню «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора».

Что делает эта функция? Apple не потрудилась подробно объяснить, чем конкретно помогает нововведение, поэтому у пользователей и возникают вопросы. Объясняем.

«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить

Функция отвечает за определение ваших привычек зарядки iPhone. Используя машинное обучение, она запоминает как часто и с какой средней продолжительностью вы заряжаете смартфон. Это делается для оптимизации процесса зарядки в будущем.

Как только функция четко понимает, когда вы обычно заряжаете смартфона, она начинает улучшать процесс зарядки. Вместо того, чтобы заряжать смартфон мигом от 0 до 100%, она заряжает его на максимальной скорости до 80%. Оставшиеся 20% зарядки завершаются на пониженной мощности. Точный просчет позволяет функции заряжать iPhone до 100% ровно к тому моменту, когда вы привыкли снимать смартфон с зарядки.

Для чего это? Благодаря функции зарядка вашего iPhone выполняется в щадящем режиме. Нагрузка на аккумулятор прилично снижается, что в длительной перспективе увеличит его время жизни. Проще говоря, емкость батареи будет дольше оставаться на высоком уровне, и iPhone будет дольше работать без подзарядки.

Функции нужно помогать

Если вы хотите, чтобы функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора» работала с максимальной пользой, ей нужно помогать. Постарайтесь ставить свой iPhone на зарядку всегда в одно время. Вы можете заряжать смартфон ночью или сразу после работы. Главное выработать привычку, которую iOS 13 поймет благодаря машинному обучению.

Попользуйтесь функцией в течение нескольких месяцев и последите за состоянием аккумулятора. Вы обязательно увидите, что его остаточная емкость практически не уменьшится. А значит и искусственное замедление айфону грозить не будет.

Ранее мы рассказывали как подготовиться и правильно установить iOS 13.

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7 комментариев

  1. karim04:
    25.11.2019 в 20:17

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  2. dima4min:
    25.11.2019 в 20:58

    Недавно была статья о том, что это функция может приводить к ускоренному разряду батареи.

  3. geg100:
    06.01.2020 в 15:20

    Ответьте на мой вопрос пожалуйста, если я буду ставить телефон в 23:00 и снимать с зарядки в 7:30 оптимизированная зарядка включится?? Просто за эти несколько дней пока айфон привыкает к моему режиму, будет садиться аккумулятор. Просто как мне сделать так чтобы он переставал заряжаться ближе к 7:30

  4. dialog:
    14.06.2020 в 20:54

    Лично я отключил эту “умную зарядку”. Автономность повысилась. iPhone 7+
    Заряжаю исключительно ночью. С “умной зарядкой” на два дня НЕ хватало.
    Теперь, легко хватает на два дня.

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