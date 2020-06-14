«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить
Очень полезная функция.
Одним из самых интересных нововведений iOS 13 стала функция «умной» зарядки iPhone. Она позволяет заряжать смартфон специальном образом, с минимальным ущербом для аккумулятора. Как включить функцию и правильно ей пользоваться рассказали в этой инструкции.
Что нового в iOS 13: «умная» зарядка
Функция особой зарядки iPhone называется «Оптимизированная зарядка аккумулятора». На iPhone под управлением iOS 13 она находится в меню «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора».
Что делает эта функция? Apple не потрудилась подробно объяснить, чем конкретно помогает нововведение, поэтому у пользователей и возникают вопросы. Объясняем.
Функция отвечает за определение ваших привычек зарядки iPhone. Используя машинное обучение, она запоминает как часто и с какой средней продолжительностью вы заряжаете смартфон. Это делается для оптимизации процесса зарядки в будущем.
Как только функция четко понимает, когда вы обычно заряжаете смартфона, она начинает улучшать процесс зарядки. Вместо того, чтобы заряжать смартфон мигом от 0 до 100%, она заряжает его на максимальной скорости до 80%. Оставшиеся 20% зарядки завершаются на пониженной мощности. Точный просчет позволяет функции заряжать iPhone до 100% ровно к тому моменту, когда вы привыкли снимать смартфон с зарядки.
Для чего это? Благодаря функции зарядка вашего iPhone выполняется в щадящем режиме. Нагрузка на аккумулятор прилично снижается, что в длительной перспективе увеличит его время жизни. Проще говоря, емкость батареи будет дольше оставаться на высоком уровне, и iPhone будет дольше работать без подзарядки.
Функции нужно помогать
Если вы хотите, чтобы функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора» работала с максимальной пользой, ей нужно помогать. Постарайтесь ставить свой iPhone на зарядку всегда в одно время. Вы можете заряжать смартфон ночью или сразу после работы. Главное выработать привычку, которую iOS 13 поймет благодаря машинному обучению.
Попользуйтесь функцией в течение нескольких месяцев и последите за состоянием аккумулятора. Вы обязательно увидите, что его остаточная емкость практически не уменьшится. А значит и искусственное замедление айфону грозить не будет.
Ранее мы рассказывали как подготовиться и правильно установить iOS 13.
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Недавно была статья о том, что это функция может приводить к ускоренному разряду батареи.
Ключевое слово “может”. Это зафиксировано у нескольких пользователей.
Если эта функция действительно работает корректно, и если у пользователя есть возможность ставить устройство на зарядку в одно и то же время, то это отлично. Только у меня, к сожалению, не получается заряжать свои устройства в одно и то же время.
Ответьте на мой вопрос пожалуйста, если я буду ставить телефон в 23:00 и снимать с зарядки в 7:30 оптимизированная зарядка включится?? Просто за эти несколько дней пока айфон привыкает к моему режиму, будет садиться аккумулятор. Просто как мне сделать так чтобы он переставал заряжаться ближе к 7:30
Отключи “умную зарядку” и будет тебе счастье.
Лично я отключил эту “умную зарядку”. Автономность повысилась. iPhone 7+
Заряжаю исключительно ночью. С “умной зарядкой” на два дня НЕ хватало.
Теперь, легко хватает на два дня.