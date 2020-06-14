«Умная» зарядка в iOS 13. Почему ее важно включить

Очень полезная функция.



Одним из самых интересных нововведений iOS 13 стала функция «умной» зарядки iPhone. Она позволяет заряжать смартфон специальном образом, с минимальным ущербом для аккумулятора. Как включить функцию и правильно ей пользоваться рассказали в этой инструкции.

Что нового в iOS 13: «умная» зарядка

Функция особой зарядки iPhone называется «Оптимизированная зарядка аккумулятора». На iPhone под управлением iOS 13 она находится в меню «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора».

Что делает эта функция? Apple не потрудилась подробно объяснить, чем конкретно помогает нововведение, поэтому у пользователей и возникают вопросы. Объясняем.

Функция отвечает за определение ваших привычек зарядки iPhone. Используя машинное обучение, она запоминает как часто и с какой средней продолжительностью вы заряжаете смартфон. Это делается для оптимизации процесса зарядки в будущем.

Как только функция четко понимает, когда вы обычно заряжаете смартфона, она начинает улучшать процесс зарядки. Вместо того, чтобы заряжать смартфон мигом от 0 до 100%, она заряжает его на максимальной скорости до 80%. Оставшиеся 20% зарядки завершаются на пониженной мощности. Точный просчет позволяет функции заряжать iPhone до 100% ровно к тому моменту, когда вы привыкли снимать смартфон с зарядки.

Для чего это? Благодаря функции зарядка вашего iPhone выполняется в щадящем режиме. Нагрузка на аккумулятор прилично снижается, что в длительной перспективе увеличит его время жизни. Проще говоря, емкость батареи будет дольше оставаться на высоком уровне, и iPhone будет дольше работать без подзарядки.

Функции нужно помогать

Если вы хотите, чтобы функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора» работала с максимальной пользой, ей нужно помогать. Постарайтесь ставить свой iPhone на зарядку всегда в одно время. Вы можете заряжать смартфон ночью или сразу после работы. Главное выработать привычку, которую iOS 13 поймет благодаря машинному обучению.

Попользуйтесь функцией в течение нескольких месяцев и последите за состоянием аккумулятора. Вы обязательно увидите, что его остаточная емкость практически не уменьшится. А значит и искусственное замедление айфону грозить не будет.

Ранее мы рассказывали как подготовиться и правильно установить iOS 13.

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