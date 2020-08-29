Это важно знать!

Среди пользователей смартфонов широко распространено мнение о том, что после контакта мобильного устройства с водой его нужно положить в рис для просушки. Действительно ли рис помогает спасти утопленный iPhone, да и любой другой смартфон? Эксперты ответили на этот часто задаваемый вопрос, раз и навсегда поставив точку многочисленным обсуждениям.

Утопил iPhone — поможет ли рис? Нет!

Специалисты компании iFixit предостерегли пользователей смартфонов от использования риса в качестве средства для просушки iPhone. Рис не только никак не помогает просушке смартфонов, но и может окончательно угробить устройство после контакта с водой.

Когда человек кладет свой утопленный смартфон в рис, он чувствует, что сделал что-то для спасения гаджета. Но единственное, что он делает — ошибку. Иногда ошибку роковую — все зависит от интенсивности знакомства iPhone с рисом (многие буквально закапывают смартфон в нем).

Рис не оказывает никакого благоприятного действия на поврежденные водой контакты. Более того, именно рис может являться причиной полной поломки смартфона.

На представленном ниже изображении — контакты платы iPhone после «просушки» в рисе. С этой материнской платой iPhone больше никогда не запустится — восстановить ее после такого не получится.

Но как так? Рис помог высушить мой iPhone!

Многие пользователи остаются верны рису, так как ранее просушка в нем «помогла» спасти смартфон после контакта с водой. Однако это просто совпадение — рис никак не повлиял на то, что контакты смартфона просохли. С таким же успехом поврежденное водой устройство можно было завернуть в туалетную бумагу, а затем утверждать, что бумага спасла гаджет.

Контакты просохли сами, без помощи риса.

Как же тогда высушить iPhone?

Нет никакого секретного способа просушки поврежденных водой смартфонов. Ни рис, ни гречка, ни другие крупы с этим не помогут.

Единственный верный способ — разбор смартфона, удаление всей видимой воды, в идеале — помещение материнской платы в спирт после удаления воды и появившихся следов коррозии.

Если вы не можете разобрать смартфон здесь и сейчас, то следует незамедлительно обращаться в ближайший сервисный центр. В таком случае шансы на спасение максимальные. Можно просто ничего не делать — есть шанс, что контакты просохнут, но это, разумеется, лотерея. Если же положить смартфон в рис, то шансы на восстановление работоспособности устройства только понизятся.

Важно отметить, что даже если ваш смартфон «ожил» после контакта с водой, в будущем его настоятельно рекомендуется отнести в сервисный центр. Контакты просохли, но коррозия никуда не делась. В один момент именно она может стать причиной внезапной смерти смартфона.

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