В Google Chrome для iPhone добавили виджеты — как ими пользоваться?
Покажем.
Google наконец-то выкатила крупное обновление браузера Chrome для iOS. Теперь он поддерживает виджеты на iPhone. На текущий момент доступно всего три типа виджетов. Но в будущем их наверняка станет больше.
Что есть сейчас?
- Виджет со строкой поиска в режиме инкогнито. Искать информацию можно с помощью голосовых запросов или наведения камеры на объект (нечто подобное есть у Яндекса).
- Обычная строка поиска без хитрых опций.
- Виджет для запуска игры Chrome Dio (в главной роли выступает динозавр).
Рассказываем и показываем, как ими пользоваться.
Как добавить виджет на домашнюю страницу Chrome?
1) Держим палец на домашнем экране iPhone несколько секунд. Нажимаем на + в верхнем левом углу экрана.
2) Добавляем один из трех виджетов Chrome на главный экран смартфона.
3) Такой.
4) Или такой.
Наслаждаемся.
Всё! Да, работает все только на смартфонах/планшетах с iOS 14/iPadOS 14.
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