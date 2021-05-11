В Google Chrome для iPhone добавили виджеты — как ими пользоваться?

Покажем.

Google наконец-то выкатила крупное обновление браузера Chrome для iOS. Теперь он поддерживает виджеты на iPhone. На текущий момент доступно всего три типа виджетов. Но в будущем их наверняка станет больше.

Что есть сейчас?

Виджет со строкой поиска в режиме инкогнито . Искать информацию можно с помощью голосовых запросов или наведения камеры на объект (нечто подобное есть у Яндекса). Обычная строка поиска без хитрых опций . Виджет для запуска игры Chrome Dio (в главной роли выступает динозавр).

Рассказываем и показываем, как ими пользоваться.

Как добавить виджет на домашнюю страницу Chrome?

1) Держим палец на домашнем экране iPhone несколько секунд. Нажимаем на + в верхнем левом углу экрана.

2) Добавляем один из трех виджетов Chrome на главный экран смартфона.

3) Такой.

4) Или такой.

Наслаждаемся.

Всё! Да, работает все только на смартфонах/планшетах с iOS 14/iPadOS 14.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)