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В Google Chrome для iPhone добавили виджеты — как ими пользоваться?

11 Май, 2021

В Google Chrome для iPhone добавили виджеты — как ими пользоваться?

Покажем.

Google наконец-то выкатила крупное обновление браузера Chrome для iOS. Теперь он поддерживает виджеты на iPhone. На текущий момент доступно всего три типа виджетов. Но в будущем их наверняка станет больше.

Google Chrome iOS

Что есть сейчас?

  1. Виджет со строкой поиска в режиме инкогнито. Искать информацию можно с помощью голосовых запросов или наведения камеры на объект (нечто подобное есть у Яндекса).
  2. Обычная строка поиска без хитрых опций.
  3. Виджет для запуска игры Chrome Dio (в главной роли выступает динозавр).

Рассказываем и показываем, как ими пользоваться.

Как добавить виджет на домашнюю страницу Chrome?

1) Держим палец на домашнем экране iPhone несколько секунд. Нажимаем на + в верхнем левом углу экрана.

2) Добавляем один из трех виджетов Chrome на главный экран смартфона.

3) Такой.

4) Или такой.

Наслаждаемся.

Всё! Да, работает все только на смартфонах/планшетах с iOS 14/iPadOS 14.

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