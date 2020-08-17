В iPhone есть «умный» контроль трафика. Он экономит заряд

Нужно только пользоваться.

С выходом iOS 13 на всех iPhone появился специальный режим экономии трафика. Его основная задача заключается в снижении потребления мобильного трафика по запросу пользователя. Однако помимо этого, новая функция iOS 13 позволяет прилично экономить заряд аккумулятора iPhone. Главное — правильно пользоваться нововведением. О том, как это нужно делать рассказали в этой инструкции.

«Умный» режим экономии трафика в iOS 13

Новая функция iOS 13 находится в меню «Настройки» → «Сотовая связь» → «Параметры данных». Опция называется «Экономия данных» и по умолчанию она выключена.

Что происходит после включения функции? Режим экономии данных снижает потребление мобильного трафика практически всеми приложениями на iPhone. В некоторых приложениях полностью отключается фоновое обновление данных, в стриминговых сервисах вроде Apple Music ухудшается качество потоковой музыки, видео при звонках по FaceTime сжимается и т.д.

iPhone делает все, чтобы мобильных трафик расходовался как можно меньше.

Экономия трафика, как основная задача функции, нужна не всегда. Ее можно использовать, когда месячная квота трафика подходит к концу или вы находитесь за границей, где мобильный интернет крайне дорогой. Все это очевидно и понятно без дополнительных объяснений. Все-таки предназначение функции описано прямо в ее названии.

Но есть у нового режима iOS 13 и неочевидная польза. Он позволяет экономить ценный заряд аккумулятора iPhone.

Для этого необходимо включать функцию «Экономия данных» в моменты, когда iPhone плохо принимает мобильный интернет. В метро, поездках за город, да и просто в местах, где сигнал слабый.

Что это даст? Благодаря активации функции у большинства приложений на iPhone будут ограниченные возможности по использованию мобильного интернета. Самое главное — приложения перестанут постоянно отправлять запросы на фоновое обновление контента. Когда на iPhone нет связи такие запросы просто «сжирают» заряд аккумулятора, так как выполнить обновление с первого раза не получается из-за плохого интернета.

Единственный минус нововведения — управлять режимом быстро невозможно. Добавить переключатель опции в «Пункт управления» пока нельзя. Кроме этого, активированный режим экономии трафика никак не отображается в интерфейсе iOS. Надеемся на доработки в следующих обновлениях iOS 13.

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