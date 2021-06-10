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В iOS 15 появился сверхбыстрый перенос данных с одного iPhone на другой

10 Июн, 2021

В iOS 15 появился сверхбыстрый перенос данных с одного iPhone на другой

Удобно.

В iOS 15 обнаружилась полезная фишка — сверхскоростной перенос данных при переходе с одного айфона на другой. Дело в том, что Apple теперь автоматически предоставляет на своих серверах столько пространства, сколько требуется для полной резервной копии при переносе данных. Хорошая штука для тех, кто не взял, как я, iCloud на 2 ТБ.

Apple отказалась от шифрования резервных копий iCloud из-за давления ФБР

Что нужно сделать?

  1. Приобрести новый айфон.
  2. Убедиться, что оба устройства работают на iOS 15.
  3. В вашем iCloud оставшегося места должно быть меньше, чем нужно для переноса (иначе будет задействовано именно облачное хранилище, что разумно).
  4. Да! Важно. Бесплатное облачное хранилище, увеличенное Apple при переносе, работает только 3 недели, а не вечно.
  5. Теперь идем в Настройки, переходим в меню Основные, нажимаем на Сброс.
  6. Выбираем пункт Подготовка к новому Айфону.
  7. Приступить.
  8. После поднесите старый айфон к новому. Все произойдет быстро.
  9. Всё!

Будет создана полная резервная копия со всем-всем.

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