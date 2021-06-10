В iOS 15 появился сверхбыстрый перенос данных с одного iPhone на другой

Удобно.

В iOS 15 обнаружилась полезная фишка — сверхскоростной перенос данных при переходе с одного айфона на другой. Дело в том, что Apple теперь автоматически предоставляет на своих серверах столько пространства, сколько требуется для полной резервной копии при переносе данных. Хорошая штука для тех, кто не взял, как я, iCloud на 2 ТБ.

Что нужно сделать?

Приобрести новый айфон. Убедиться, что оба устройства работают на iOS 15. В вашем iCloud оставшегося места должно быть меньше, чем нужно для переноса (иначе будет задействовано именно облачное хранилище, что разумно). Да! Важно. Бесплатное облачное хранилище, увеличенное Apple при переносе, работает только 3 недели, а не вечно. Теперь идем в Настройки, переходим в меню Основные, нажимаем на Сброс. Выбираем пункт Подготовка к новому Айфону. Приступить. После поднесите старый айфон к новому. Все произойдет быстро. Всё!

Будет создана полная резервная копия со всем-всем.

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