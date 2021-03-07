Жёлтый индикатор батареи на Айфон: что делать, как отключить? Или это хорошо?

Что делать, если вы не ожидали увидеть жёлтый цвет?



Всем привет, в некоторых случаях индикатор батареи на вашем iPhone может быть всегда жёлтого цвета. Но что это означает? Как это теперь отключить? Или жёлтая батарейка – это хорошо? Разберёмся вместе, поехали!

Начнём с самого главного. Батарея может пожелтеть в двух случаях: почти разряжена или активирован режим энергосбережения. Первый случай вообще не требует моих комментариев, потому что мы его видим почти ежедневно.

А во втором – уровень заряда жёлтый постоянно. И это тоже бывает в двух случаях:

До 80% батарейка жёлтая , потом – зелёная . Это означает, что вы активировали режим энергосбережения, а он автоматически отключается при достижении 80%. Ещё вы увидите уведомление об отключении этого режима. Как управлять энергосбережением: « Настройки » => « Аккумулятор » => « Режим энергосбережения ».

батарейка , потом – . Это означает, что вы активировали режим энергосбережения, а он автоматически отключается при достижении 80%. вы увидите уведомление об отключении этого режима. Как управлять энергосбережением: « » « » => « ». Даже полностью заряженный аккумулятор показан в жёлтой расцветке. Это означает, что вы более глубоко настроили режим энергосбережения.

Как? Для этого была написана огромная инструкция. Возможно, вы прочитали её и воспользовались тем бесценным советом. Но уже не помните об этом.

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