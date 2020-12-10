Как сделать скриншот и запись экрана на Макбуке с Big Sur?

Даже скриншоты удобные.

Всем привет, новая macOS 11 Big Sur очень сильно отличается от предыдущих версий ОС. Даже скриншоты здесь делаются иначе, но не просто по-другому, а гораздо удобнее. Все подробности у нас. Поехали!

Скриншот. Раньше у нас было доступно 4 комбинации:

1. ⌘ + ⇧ + 3 – скриншот части экрана.

2. ⌘ + ⇧ + 4 – скрин всего экрана.

3. ⇧ + ⌘ + 3 – снимок части экрана.

4. ⇧ + ⌘ + 4 – скриншот всего экрана.

Теперь появились две универсальные команды: ⌘ + ⇧ + 5 и ⇧ + ⌘ + 5. Команды дублируют друг друга. Но их удобство в том, что здесь вы сразу выбираете какой скрин экрана сделать (часть/целиком), а ещё здесь есть возможность выбрать локацию для сохранения снимка: рабстол, папку или вообще буфер обмена.

Видеозапись экрана. Раньше был только один и сложный путь: находим в ланчпаде QuickTime, там в «Файле» выбираем новую запись.

А сейчас набираем те же команды, что и для скриншотов. Выбираем значки с видеозаписью: всего экрана или его части.

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