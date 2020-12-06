Не работает переводчик в Safari на Мак: как включить и что делать, если не переводит

Полезная инструкция для отказа от Хром.

В новой версии macOS 11 Big Sur появился переводчик с иностранных языков. Работает он так же, как и в Chrome, но часто не переводит или вообще не включен. В этой статье вы узнаете: как его включить и как заставить работать. Поехали!

Вообще в правой части строки с именем сайта должен быть значок переводчика. Он должен появляться автоматически, когда вы открываете сайт на иностранном языке. Если этого не происходит, то:

«Системные настройки» → «Язык и регион» → «Приложения».

Здесь в списке должен быть Safari, если его нет. То нажимаем на плюсик в левом нижнем и выбираем наш браузер. Затем:

Кликаем по строчке с Сафари. Нажимаем на значок двух стрелочек. Выбираем любой язык, но лучше всего английский. Чтобы у вас точно не возникло сложностей в случае чего. Важно: язык вы меняете только в Сафари, язык системы остаётся прежним. Вам будет предложено перезагрузить приложение для применения нового языка – уверенно соглашаемся. А теперь выбираем русский язык. Всё так же, как и указано выше. Браузер снова перезапустится. Теперь заходим на любой иностранный сайт и видим в правой части строки с именем сайта значок переводчика. Он пока чёрно-белый. Кликаем по нему и выбираем «Включить перевод». Готово. Теперь всё будет происходить автоматически. При необходимости можно сменить язык перевода или вообще отключить функцию.

Что делать, если значок переводчика есть, а перевод не происходит? Сделайте всё то же самое, что и нужно было для включения переводчика. Это тоже баг новой прошивки. Всем лайк!

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