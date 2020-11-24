Можно ли установить Windows на Apple Silicon M1? Как запустить приложения от Виндовс на Мак? Boot Camp на M1?

Подробно разобрали и нашли решение.



Apple выпустила компьютеры на новой архитектуре и с новым чипом – Apple Silicon M1. Будет ли работать Boot Camp? Есть ли Windows для ARM? Мы ответим на эти и другие вопросы в нашей статье. Поехали!

Многим нужен Windows на Mac, многие его устанавливают как вторую систему. Но сейчас ситуация сильно изменилась. Настолько, что можно сказать «устанавливали как вторую систему». Поговорим, можно ли это исправить. Если можно, то как?

Начну с классики – с Boot Camp. В компьютерах, построенных на Intel, есть функция, с которой можно устанавливать Windows на Mac. Для запуска Виндовс требуется перезагрузка, а потом система работает так же, как и на обычном ПК. Ведь аппаратная архитектура Intel – одна. Но M1 использует совсем другую архитектуру – ARM. Она Бут Камп не поддерживает. По идее, если бы Apple Silicon поддерживала Boot Camp, то Виндовс можно было бы накатить. Но (!) ARM-версия из Редмонда ещё не готова. Её тестируют, но багов столько, что лучше вообще без неё, чем с ней. Но и это ещё не всё: даже АРМ-Виндовс не поддерживает 64-битные приложения Apple, а переваривает только 32-битные. Работа, вроде как, ведётся, но подробностей нет никаких. Так что про Boot Camp пока забываем. Пока? Может быть, что только пока.

А как же Rosetta 2? Для тех, кто только включился в беседу, расскажу: Rosetta 2 – это программа, которая позволяет запускать программы, написанные под Intel на новых ARM-чипах M1. Это что-то вроде эмулятора. Первый её запуск может занимать до 20 секунд. А сама работа приложений происходит со сниженной скоростью из-за параллельной эмуляции. Но это всё равно очень быстро. Возможно, что даже с такой же скоростью, что было просто на Intel. Но Rosetta 2 не позволяет запускать программы от Windows, как вы поняли. Теперь все неновые приложения будут идти через Розетту? Нет, просто требуется время на обновление приложений под новую систему.

А была ли первая Розетта? Хороший вопрос! Была. Её написали при переходе с IBM на Intel в 2005. Тогда ситуация была такая же, как и сейчас.

Раньше можно было запускать программы от Виндовс через виртуальные машины без установки самой Windows. Да, было такое дело, но это было до появления M1. Самые популярные виртуальные системы – это Parallels Desktop и VMWare Fusion. На M1 они начнут работать со временем, но не сейчас точно. Всё новое требует большого количества времени, вы это и сами знаете. Сейчас через виртуалку можно запустить Linux на ARM. Но тоже с багами и болью. Поэтому остаётся ждать разработчиков этих и похожих приложений, а ещё саму Microsoft. А последнюю ждать придётся долго.

И вот мы пришли к главному. К рабочему способу запуска Windows-программ на Mac на M1. Для этого нам потребуется CodeWeavers CrossOver. Это программа, написанная одним энтузиастом, для запуска программ от Винды на Линуксе. По сути это универсальное приложение для совместимости программ Виндовс на системах, отличных от самой Виндовс. И это действительно работает.

Вывод. Apple Silicon хорош, он один из самых мощных чипов, когда-либо существовавших. Но для некоторых пользователей он не подходит, потому что не поддерживает Windows. Именно поэтому Apple продолжает продавать решения на Intel параллельно с M1-версией. Выходит, что у нас есть выход только для запуска программ, а саму Windows мы накатить не можем. Когда-нибудь у нас появится такая возможность. Но сроков нет вообще, даже примерных. Надеюсь, что этот обзор вам помог или хотя бы ответил на некоторые вопросы. Всем лайк!

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