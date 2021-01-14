macOS Big Sur 11.2 Бета 2: что нового и для каких компьютеров

Первое обновление от Apple в 2021.

14 января 2021 вышла новая macOS Big Sur 11.2 Beta 2. Все подробности у нас. Поехали!

Эта прошивка почти не отличается от обычной macOS 11 Big Sur. И нужна для общего улучшения работы с не самыми свежими компьютерами от Эппл. Именно у них существуют проблемы с установкой новой ОС. Но Apple не была бы собой, если бы оставила всё так, как есть сейчас. Потому и выходят такие прошивки, где визуальных изменений нет, но зато растёт стабильность. На фото ниже вы сможете найти устройства, на которые можно скачать обнову.

Кстати, вместе с этой прошивкой вышли ещё: iOS 14.4 Beta 2 и watchOS 7.3 Beta 2.

Эту прошивку могут установить тестировщики, а для всех 11.2 будет доступна уже в начале 2021 года. Всем лайк!

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